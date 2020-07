Her får du over 26.000 for at skrotte din 10 år gamle bil

Du skal dog samtidig købe en såkaldt Euro 6-bil til under 40.000 euro

Den italienske bilindustri er særdeles hårdt ramt af coronakrisen. Således faldt antallet af nye biler, som er kommet på italienske plader, med 46 procent i de første seks måneder af 2020 sammenlignet med samme periode året før.

Nu har den italienske regering vedtaget et tiltag, som skal få flere til at købe nye biler.

Det skriver Automotive News Europe.

Målet med det nye tiltag er at få flere til at skrotte deres aldrende bil for i stedet at købe en ny bil, som lever op til den såkaldte Euro 6-norm, som er fastlagt af EU.

Italienerne vil derfor fra august til december få 3500 euro, svarende til lige over 26.000 kroner, hvis de skrotter en bil, som er over 10 år gammel, og samtidig køber en ny Euro 6-bil til under 40.000 euro.

I flere andre europæiske lande er den slags tiltag kun rettet mod køb af nye hybrid- og elbiler, men i Italien får man også støtten, hvis man køber en ny benzin- eller dieselbil, så længe den lever op til Euro 6-normen.

I 2019 udgjorde elbiler kun 0,56 procent af det samlede nybilsalg i Italien, mens hybrider stod for 6,1 procent i 2019.

Udgifterne til den italienske skrotpulje skal deles mellem staten og bilforhandlerne, skriver Automotive News Europe.

Haft effekt i Danmark

Hjemme i Danmark har der også flere gange været indført de såkaldte skrotpuljer for at få flere til at skrotte ældre dieselbiler.

Hvor italienerne nu kan få helt op mod 26.000 kroner for at skrotte en ældre bil, snakker vi lidt andre beløb i Danmark.

Tidligere i år åbnede Miljøstyrelsen den særlige pulje med adgang til en forhøjet skrotpræmie for dieselbiler indregistreret første gang før 2006. I alt blev 9150 dieselbiler skrottet på kun tre uger, og ejerne fik 5000 kroner i skrotpræmie for at lade deres bil pensionere mod de normale 2200 kroner, som præmien ligger på.

