Her går de amok i elbiler

Næsten hver anden bil solgt i november måned herhjemme kunne lades op med et stik. Hver femte af de nye solgte biler var 100 procent elektriske.

Men salget af elbiler herhjemme blegner i den grad, hvis vi tager et kig på salget af elbiler i Norge.

1. december nåede nybilsalget i Norge en imponerende milepæl. Her rundede salget af nye elbiler siden årsskiftet nemlig 100.000 eksemplarer. Alene i november var syv ud af ti nye biler 100 procent elektriske.

Det viser tal fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), skriver Nettavisen.

- Elbilsalget viser, at vi har god kurs mod nuludslip på norske veje, og det er glædeligt, at 2021 bliver et rekordår for elbiler i Norge, siger Christina Bu, som er generalsekretær i Norsk Elbilforening til mediet.

Det er første gang, at der er blevet solgt over 100.000 elbiler på ét år i Norge, og med en måned tilbage af året, vil tallet stige endnu mere.

Til sammenligning er der herhjemme i årets første 11 måneder blevet indregistreret 20.158 elbiler.

Tesla fører an

Den amerikanske elbilgigant Tesla vil glæde sig over salget af elbiler i Norge. De to mest populære elbilmodeller i november måned i år er således begge af mærket Tesla.

Således blev det til 1013 eksemplarer af den nye Model Y og 771 eksemplarer af Model 3. Tredjepladsen over de mest populære elbiler i november gik til Volkswagen ID.4 med 725 eksemplarer.

Den mest solgte elbil hen over årets første 11 måneder er Tesla Model 3 med 8230 eksemplarer.