Her går det helt galt

Det er ikke uden risiko at søsætte en båd fra en bådtrailer spændt efter en bil.

Det lærte en nordmand på den hårde måde i weekenden, da vedkommende ville søsætte en båd i Os ved Bergen.

Det skriver TV2.no.

Ved middagstid søndag fik alarmcentralen en melding om, at en bil flød rundt i vandet i Os, og at der befandt sig to personer i bilen.

Det viste sig dog - heldigvis - at være forkert. I hvert fald en del af meldingen. Da ambulancer, brandmænd og politi kom til stedet, fandt de to ærgerlige mænd, som i den grad havde mislykkedes med at søsætte deres båd.

- De forklarede, at bilen håndbremse ikke fungerede helt og forsøgte sig derfor med en alternativ løsning, siger Steinar Hausvik, operationsleder i Vest politidistrikt, til norsk TV2.

Mændene havde på grund af den defekte håndbremse placeret sten bag ved bilens hjul for at bremse den, men det var altså ikke nok. Dermed endte situationen med, at både bil og båd blev søsat.

- Det gik godt med begge mænd, ingen blev skadet. Men deres stolthed har nok lidt et kraftigt knæk, siger Hausvik til mediet.

Inden for en time var den våde bil tilbage på fast jord igen.

