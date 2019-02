Her går tyvene nu efter Toyota

I det vestlige Skåne har biltyvene fået smag for et nyt mærke.

De gammelkendte navne på listen over mest efterlyste bilmærker som Volvo, BMW og Audi har det seneste halve år måttet vige pladsen for Toyota. Og i særlig grad hybridmodellerne fra den japanske bilproducent er tilsyneladende i høj kurs.

Det skriver Teknikens Värld, der citerer Sydsvenskan.

Antallet af Toyota-tyverier er steget så meget, at man har lagt mærke til det hos brancheorganisationen Larmtjänst, der arbejder for at bekæmpe forsikringsrelateret kriminalitet i Sverige.

17 biler efterlyst

Overfor Sydsvenskan bekræfter Torbjörn Serrander, der arbejder som efterforsker i organisationen, at der siden i sommer har været flere efterlysninger af Toyota-modeller end tidligere.

Serrander påpeger her også, at Toyotas hybridmodeller i højere grad bliver meldt savnet end mærkets modeller uden hybridteknologi.

Teknikens Värld skriver, at der indtil videre er blevet efterlyst 138 biler i Skåne i år.

Her udgør Toyota 17 pladser, mens Volvo står for 14 og BMW for 11. I alt 25 Toyota-modeller er angiveligt blevet efterlyst i årets første to måneder over hele Sverige, så Skåne står med andre ord for to tredjedele af det samlede antal Toyota-tyverier.

Stjæles uden nøgle

Ifølge Torbjörn Serrander er det ikke kun i Sverige, Toyotas modeller oplever stigende interesse fra biltyve.

- Jeg har set samme tendens i Europa. Også i andre lande som Italien og Spanien bliver Toyotaer stjålet. Det er gode biler med hybridteknik og firehjulstræk, og Toyota er et stort mærke, siger han til Sydsvenskan.

En del tyverier foregår ifølge Teknikens Värld uden brug af nøgle. I stedet benytter tyvene sig af muligheden for at starte bilens motor med nøglen i lommen, som mange producenter tilbyder.

Ved hjælp af specielt udstyr kan signalet fra nøglen nemlig forstærkes, så bilens motor kan startes, selv om nøglen ligger inde på køkkenbordet.

