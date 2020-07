Her har politiet fået nok af vanvidsbilister: - Det er simpelthen uacceptabelt

For nylig oplyste Københavns Politi, at vanvidsbilismen steg under coronakrisen. I de første seks måneder af 2020 er halvanden gange så mange således blevet taget i at køre såkaldt 'vanvidskørsel' i politikredsen som i hele 2019.

Nu melder Fyns Politi ud, at de også har haft problemer med vanvidsbilisme på det seneste.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

- Vi kalder det vanvidsbilisme, hvis man f.eks. kører 200 km/t. eller mere på motorvejen, eller hvis man kører mere end 100 procent for hurtigt i byer og på landeveje. Men det er også vanvidsbilisme, hvis man kører groft uagtsomt og på en facon, hvor man ser stort på færdselsloven - f.eks. kører over for rødt lys, overhaler indenom i høj fart, kører op på fortov, osv., siger politikommissær Preben Ingemansen, der er leder af Operativ færdsel i Fyns Politi.

I midten af juni havde Fyns Politi en særlig indsats på motorvejen E20, og her tog man på to dage bl.a. to motorcykler med over 200 km/t., hvilket betyder ubetinget frakendelse, 19 bilister fik betingede frakendelser - primært for hastighedsoverskridelser - mens to motorcyklister fik betinget frakendelse, da de kørte om kap.

Sker også i byer

Det er ikke kun på motorvejen, at Fyns Politi har oplevet fænomenet vanvidsbilisme.

- Vi ser det desværre alle steder, men det man kan sige, om det, vi ser i Odense, er, at her er der så mange trafikanter, cyklister og gående på vejene, at der er meget høj risiko for at skade andre, når man f.eks. kører over for rødt og i særdeleshed, når man samtidigt kører alt for stærkt. Det er virkelig farligt, siger Preben Ingemansen.

I lighed med andre kredse, er der en tendens til, at der er tale om unge mænd i meget store biler, som kan køre meget hurtigt, og som politiet af og til kan have svært ved at følge med.

- At tilsidesætte færdselsloven og udvise total ligegyldighed over for andre menneskers liv og førlighed, det er simpelthen uacceptabelt. Vi tager det meget alvorligt, og vi har fokus på det - både i byerne og på motorvejene, siger Arne Gram, politidirektør ved Fyns Politi.

Fyns Politi oplyser, at de vil sætte ind med deciderede indsatser mod vanvidsbilisme, hvor man indsætter særlige civile politibiler, der kan køre meget stærkt, og som har særligt måleudstyr installeret. Ydermere har motorcykelbetjentene og de almindelig patruljer altid øje for det, når de patruljerer på såvel landeveje og motorveje som inde i byerne.

- Borgerne skal vide, at vi gør, hvad vi kan for at ramme de her kriminelle, så hårdt vi kan. Vi tager deres kørekort - gerne på stedet, så vi i praksis gør det så svært som muligt for dem at køre bil og dermed bringe andres liv i fare, siger Arne Gram.

