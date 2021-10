Her holder politiet øje

I den kommende uge vil politiet holde ekstra godt øje med, hvor hurtigt der bliver kørt på de danske veje.

Fra 11. oktober til og med 15. oktober sætter politiet ind med landsdækkende fartkontroller, og her i oktober vil Rådet for Sikker Trafik samtidig gennemføre en landsdækkende kampagne mod for høj fart.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Selvom fartkontrollerne kan koste trafikanter dyrt, hvis ikke man overholder fartgrænserne, er der generelt stor opbakning til politiets indsats mod fartsyndere.

Syv ud af ti bilister siger i en ny undersøgelse, at de synes, at det vil være en god eller meget god idé med mere fartkontrol. Undersøgelsen er gennemført af Wilke og Rådet for Sikker Trafik blandt 5023 bilister i 2021.

- Når der er så mange, der bakker op om politiets fartkontrol og ligefrem ønsker mere kontrol, så siger det os, at for høj fart opleves som et stort problem mange steder, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Hos politiet oplever man også, at mange danskere ønsker mere fartkontrol. Hvert år henvender tusinder sig til politiet for at få mere fartkontrol i det område, hvor folk bor.

- Det er i hele landet, at vi får de her henvendelser, og hvor vi hører, at for høj fart skaber utryghed. Mange ulykker kan også undgås, hvis flere respekterer fartgrænserne. For selv en lille fartoverskridelse kan være fatal, hvis der pludselig sker noget uventet i trafikken, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.