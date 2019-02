Her kan man snart få en emoji på nummerpladen

De følelsesladede gule grinehoveder har for længst overtaget punktummets plads i SMS- og chatbeskeder hos både unge og gamle.

Nu fortsætter de grafiske emojis deres indtog i den skriftlige kommunikation, men denne gang sker det på et sted, vi ikke er vant til at vise følelser. Inden længe vil australske bilister i staten Queensland nemlig kunne sætte et udvalg af grinende, blinkende, forelskede eller solbrille-seje hoveder på deres ønskenummerplader.

I alt fem forskellige humørikoner vil kunne tilvælges fra og med 1. marts, hvis de sættes sammen med tre bogstaver og to tal.

Det skriver en lang række medier, heriblandt 7News Brisbane.

Mange muligheder

Reglerne for ønskenummerplader i Queensland har længe været noget mere lempelige, end tilfældet eksempelvis er herhjemme. Man kan således personliggøre sin plade med et væld af forskellige design, farver og endda logoer.

Der findes for eksempel en 'jeg elsker'-plade med et rødt hjerte i midten og plader, der er specialdesignede til fans af landets store rugbyhold.

- I et godt stykke tid har vi set, hvordan man kan støtte sit favorithold eller foretrukne by med et symbol på nummerpladen. Og brugen af emojis er ikke anderledes, siger Rebecca Michael, der er talsperson for Royal Automobile Club of Queensland, til 7News Brisbane.

De nye nummerplader kan ses i opslaget herunder.

Ikonerne er kun til pynt

Det er dog ikke alle, der deler Rebecca Michaels optimisme. Overfor Brisbane Times stiller formanden for delstatens advokatsamfund, Bill Potts, sig skeptisk overfor, om pladerne bevæger sig for langt fra deres egentlige formål.

- Det er tydeligt, at regeringen forsøger at gøre nummerpladerne mere sexede for at tjene flere penge, og det kan jeg godt forstå. Men formålet med nummerplader er, at politiet kan identificere køretøjer. Hvordan skriver du emojien på nummerpladen ned, når der er sket et uheld?, spørger han retorisk.

7News Brisbane skriver dog, at emojierne kun vil være til pynt og ikke indgå i bilens registreringsnummer. Det er også grunden til, at humørikonerne skal kombineres med tre bogstaver og to tal.

Ifølge BBC vil nummerpladerne koste 475 australske dollars, hvilket rundt regnet svarer til 2200 kroner. Til sammenligning koster ønskenummerplader herhjemme 9180 kroner plus 200 kroner i gebyr.

