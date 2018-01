Her kører tre Porscher 300 kilo guld gennem Londons gader

I et noget usædvanligt pr-stunt kører tre Porsche Panamera Turbo Sport Turismo i videoen, som du kan se over artiklen, 300 kilo guld fra en ende af London til en anden.

Forinden var Porsche af firmaet Baird & Co., som er et guldraffinaderi, blevet inviteret til at hjælpe med at fragte de 300 kilo guld med en anslået værdi på 10 millioner pund, hvilket svarer til knap 85 millioner kroner, fra en hemmelig adresse i den østlige del af London til et nyt showroom i Hatton Gardon.

- I dette tilfælde havde vi en meget stor forsendelse af guld, som skulle transporteres - og det er sker sjældent. Vi var nødt til at kunne stole på, at bilerne var fuldstændig pålidelige, stabile og mere end i stand til at fragte guldet med kræfter - i forhold til ydelse - i overskud, siger Nick Hammond, direktør i Baird & Co., i en pressemeddelelse.

- Vi ville ikke have, at bilerne var tæt på deres maksimale ydelse, hvilket er et ret stort krav. Og på trods af den enorme vægt, som Panameraerne skulle fragte, udførte de det upåklageligt, siger han.

Dansker slår verdensrekord i BMW - men det er ikke det vildeste i videoen

Otte hver

Til at fragte de mange kilo guld stillede Porsche med tre eksemplarer af Panamera Turbo Sport Turismo.

Den blå, røde og hvide Panamera kørte hver otte guldbarrer til en værdi af 3,3 millioner pund, og foruden vægten af guldet var der også fire personer i hver bil - en chauffør, en radiooperatør og sikkerhedspersonale.

To af bilerne var standard Panamera Turbo Sport Turismo-udgaver, som har en 4,0-liters V8-motor med 500 hestekræfter, mens den sidste - den røde - var en Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo med 680 hestekræfter.

Bilerne blev ledsaget af både politieskorte på jorden og en helikopter svævende i luften.

Hvis du undrer dig over, at der i videoen flere steder kan ses fire Panameraer, og at der ifølge Porsche kun blev brugt tre til jobbet, skyldes det, at den sorte Panamera i videoen blev brugt som kamerabil.

Porsche oplyser selv, at bilerne blev valgt på grund af deres diskrete fremtoning, men historien melder ikke noget om, hvordan det hænger sammen med politieskorte, filmhold og buldrende V8-motorer.

Se også: Derfor vil Land Rover restaurere bil fundet i have: 'Den er uerstattelig'