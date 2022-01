Her kommer Lamborghinis første elbil

Normalt forbinder man Lamborghini med en syngende V12-motor eller en skrigende V10'er, men intet er, som det plejer at være. Heller ikke hos Lamborghini, der ligesom så mange andre bilproducenter vil til at producere elbiler.

Nu har den ikoniske italienske bilfabrik løftet sløret for nyt omkring mærkets kommende elbil.

Det skriver Automotive News Europe.

Den elektriske plan hos Lamborghini indebærer, at mærkets første fuld-elektriske bil skal lanceres ved udgangen af dette årti. Sådan lyder meldingen ifølge mediet fra adm. direktør, Stephan Winkelmann.

Tidligere har det lydt, at mærkets første elbil ville komme på gaden tidligere, men ifølge Automotive News Europe skal den nye, mere forsigtige tilgang ses som et udtryk for, at Lamborghini som flere øvrige producenter af potente sportsbiler skal finde ud af, hvordan de skal bevare bilernes DNA, når de skal drives af elmotorer frem for kraftige benzinmotorer.

Når vi får Lamborghinis første elbil at se, er der lagt op til, at der bliver tale om en SUV med coupéformer med plads til fire personer.

Winkelmann oplyser ifølge mediet, at alle bilerne i Lamborghinis modelprogram, inklusive Huracan, Aventador og dens afløser samt SUV'en Urus, inden for to til tre år vil blive hybridbiler, inden den første elbil altså lanceres inden år 2030.

Med den nye tidsplan er Lamborghini en anelse bagud i forhold til ærkerivalerne hos Ferrari. Her har man nemlig allerede tre hybridbiler på programmet, og mærkets første elbil vil blive lanceret i 2025.