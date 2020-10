Her kommer særligt mange til skade i trafikken: - Det er alt for mange

Folk i Nordjyllands og Københavns politikreds kommer oftere til skade i trafikken målt pr. indbygger sammenlignet med landets øvrige politikredse.

Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet, oplyser de i en pressemeddelelse.

Hvert år udgiver Vejdirektoratet en rapport over trafikulykker fordelt på landets 12 politikredse. Rapporten skal give politi og kommuner et overblik over, om der er bestemte parametre på trafiksikker­hedsområdet, hvor deres område afviger fra den nationale udvikling.

Rapporten for 2019 er netop udkommet og viser, hvordan de i alt 2808 trafikulykker med dræbte eller tilskadekomne, spiritusulykker og cykelulykker fordeler sig forskelligt rundt i landet.

- Nok er det værd at bemærke de regionale forskelle, men jeg hæfter mig særligt ved det samlede antal ulykker. 2808 trafikulykker svarer til cirka syv ulykker om dagen. Det er alt for mange, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

- Rapporten viser med al tydelighed, at trafiksikkerheden skal forbedres i hele landet, og den kan give politi og kommuner et overblik over, hvordan udviklingen i trafikulykker ser ud hos dem, og hvilke områder de bør være opmærksomme på, siger han.

Her kommer vi til skade

Vejdirektoratet har undersøgt, hvor mange personskadeulykker pr. 10.000 indbygger, der skete i 2019 i landets 12 politikredse, og her kan man se, at Nordjylland og København var de to politikredse, der havde flest personskadeulykker pr. indbygger sidste år. Nærmere bestemt henholdsvis 8,73 og 5,58 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere.

For begge politikredses vedkommende ligger det over landsgennemsnittet, der i 2019 lå på 4,83 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere.

- I København var der i 2019 igen få dræbte, men der var mange cyklister, der kom alvorligt til skade i trafikken. I Nordjylland kom de fleste derimod til skade eller blev dræbt i en personbil på landevejen. Både den høje fart på landevejene og i kryds, hvor mange forskellige trafikanter færdes sammen i de store byer, øger risikoen for ulykker, siger Marianne Foldberg Steffensen, trafiksikkerhedsekspert i Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

- Skal man arbejde med at få antallet af ulykker ned, kræver det derfor målrettede lokale trafiksikkerhedsløsninger, der passer til de specifikke udfordringer, hver kommune har, siger hun.

Midt- og Vestsjællands Politikreds ligger i bunden af denne statistik med færrest personskadeulykker pr. indbygger i 2019 - nærmere bestemt 3,04 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere.

Her kan du se antallet af personskadeulykker pr. 10.000 indbygger i landets 12 politikredse. Grafik: Vejdirektoratet

Rapporten viser desuden, at de fleste trafikdræbte mister livet på landevejen, at flest spiritusulykker sker på Fyn, og at de unge er overrepræsenteret blandt dræbte og tilskadekomne i forhold til deres andel af befolkningen.

