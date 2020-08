Her ligger for en million smadret pink McLaren

Selvom man har råd til at køre rundt i en vild sportsvogn, er det ikke givet, at man har evnerne til at håndtere den.

En chauffør i en pink McLaren 570 beviste den påstand i sidste uge i London, da chaufføren kørte galt i den opsigtsvækkende McLaren i en zone, hvor hastighedsgrænsen ifølge The Sun og Daily Mail er 20 miles i timen, svarende til 32 km/t.

Lederen af brandvæsnet i bydelen Camden Town i London, Simon Tuhill, oplyser om uheldet i tweet.

- Vi har for mange episoder, som involverer forulykkede biler, men ikke mange, hvor en af bilerne er en McLaren 520 superbil, skriver Simon Tuhill i tweetet, hvor han oplyser, at bilisten 'mistede herredømmet' over den potente sportsvogn.

Nok skriver Tuhill i tweetet, at der er tale om en McLaren 520, men da denne model ikke findes, må det være en fejl. At dømme ud fra billederne ligner det til forveksling en pink McLaren 570S.

Ingen sympati

I kommentarsporet til Simon Tuhills opslag på twitter er der ikke megen sympati at hente for chaufføren af den smadrede sportsvogn.

McLaren kørte op bag i en VW Golf. Foto: Simon Tuhill LFB/Triangle News

'Utroligt hvordan man kan miste herredømmet i en 20 mph-zone,' lyder det fra en bruger.

'Er jeg en dårlig person, fordi jeg godt kan lide at se biler mere værd end mit hus blive totalskadet?', lyder det fra en anden.

Ifølge britiske medier var bilen 150.000 pund hver, svarende til lidt over 1,2 millioner kroner. Det er nok ikke vurderingsprisen længere.