Her oplever vi mest vejvrede

Temperamenter kan komme op at koge i trafikken, når alle ikke opfører sig, som man gerne vil have dem til.

Et aggressivt dyt, en hasarderet overhaling, flere insisterende blink med det lange lys. Mange danskere kan nikke genkendende til, at det ikke altid er varme smil og tålmodighed, de møder i trafikken.

Særligt i en af landets regioner har mange trafikanter oplevet vejvrede.

Det skriver GF Forsikring i en pressemeddelelse.

Således er hele 43 procent af trafikanterne i Region Sjælland blevet udsat for aggressiv opførsel fra andre trafikanter flere end seks gange det seneste år. I de øvrige regioner ligger tallet mellem 20 og 26 procent. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for GF Fonden, der blandt andet arbejder for at øge trafiksikkerheden.

- Her i foråret har jeg igen set flere hasarderede forsøg på overhalinger af landbrugskøretøjer, der naturlig også er på landevejene i denne tid. Det giver farlige situationer og viser ganske klart, hvorfor 9 ud af 10 uheld skyldes adfærd. Vi skal alle vise mere hensyn og forståelse, på den måde kan vi forebygge ulykker, siger Gunnar Hansen, der er formand for GF Forsikring og medlem af GF Fondens trafikpriskomite.

Det er de andres skyld

Undersøgelsen afslører også, at vi har en tendens til at tænke, at det er de andre trafikanter, den er galt med. 59 procent af de adspurgte mener, at det er de andre trafikanter, der kører mindre hensynsfuldt, mens det kun er 9 procent af de adspurgte, der svarer, at de selv kører mindre hensynsfuldt.

- Det er meget pudsigt, at de fleste danskere forestiller sig, at det kun er alle de andre, der opfører sig aggressivt i trafikken. For i virkeligheden kan den største egoist bag rattet være en selv, siger Gunnar Hansen.

- Derfor er det faktisk også relativt enkelt at gøre noget ved vejvreden, hvis blot danskerne vender blikket indad, viser hensyn til deres medtrafikanter og tager en dyb indånding, inden de lader vejvreden løbe af med dem, siger Gunnar Hansen.

