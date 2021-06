Her sælges brugte biler dyrere end nye

Normalt er det dyrt at køre en spritny bil ud over kantstenen hos bilforhandleren, for så er den brugt og dermed allerede faldet i værdi.

Men i USA er det modsatte tilfældet lige for tiden. Coronakrisen og manglen på chips i bilindustrien har nemlig fået priserne på brugte biler til at stige så meget, at de i nogle tilfælde har overgået priserne på nye biler.

Det skriver Finans.dk, som har historien fra Fox Business.

I 2019 kostede en typisk Toyota Tacoma SR pickup cirka lige under 29.000 dollars som spritny hos en forhandler. I dag, to år senere, betaler forhandlerne cirka 1000 dollars mere for at købe den samme bil tilbage, selvom den er brugt, så forhandlerne kan sælge den videre til 33.000 dollars.

Bag tallene står firmaet Black Book, som monitorerer data for biler og pickupper i USA. Tallene viser, priserne på brugte biler over det seneste år er steget med gennemsnitligt 30 procent.

- Markedet er meget mærkeligt lige nu. Forhandlerne har brug for bilerne, så de betaler mange penge for køretøjerne på engrosmarkedet, siger Alex Yurchenko, som er senior vicepræsident hos Black Book.

Mangel på nye biler

Det er manglen på nye biler, der har fået priserne på brugte biler til at stige. I fjor lukkede bilfabrikkerne ned i otte uger på grund af coronarestriktioner, hvorfor der ikke blev produceret nye biler i perioden.

Sidenhen har den globale mangel på computerchips resulteret i, at der ikke kan produceres nok nye biler, så forbrugerne er tvunget til at kigge mod brugtbilmarkedet.