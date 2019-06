Her sætter politiet strøm til patruljevognene

Store BMW'er og Skoda stationcars.

Det er mærkerne, der at dømme efter Sankt Gallen kantonpolitiets Facebook-side dominerer den schweiziske flåde af patruljevogne. Ikke desto mindre har man måttet se bort fra de europæiske mærker for at finde sine nyeste politibiler.

De skulle nemlig være elektriske, og her skilte koreanske Hyundai og den nyligt introducerede Kona Electric sig tilsyneladende ud fra mængden.

Modellen levede op til de fire overordnede krav, som kantonpolitiet tog med sig på indkøb: Foruden at være eldrevne skulle bilerne have en motorkraft på over 100 kW (svarende til 136 hestekræfter), en rækkevidde på over 400 kilometer og en pris på under 50.000 schweiziske franc - cirka 334.000 danske kroner.

Kantonpolitiet skriver på sin hjemmeside, at Hyundai Kona Electric på tidspunktet for indkøb var 'den eneste tilgængelige bil', der levede op til de krav.

Kona Electric har i sin mest kompetente udrustning 150 kW (204 hk) og en rækkevidde på 449 kilometer. Efter at have gennemtestet bilen har kantonpolitiet derfor købt 13 eksemplarer, skriver Hyundai i en pressemeddelelse. Og ifølge politiet selv er det planen at købe 15 mere i løbet af det næste halvandet år.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Se også: Efter over 50 år: Jaguar stopper produktionen af legendarisk model

Strengere krav til bilerne

Af de 13 nyindkøbte biler skal fem bruges som helt almindelige patruljevogne i Sankt Gallen. De har derfor fået politibemaling, mens de resterende har beholdt deres fabrikslakering - de skal nemlig være civile patruljevogne og bruges til alle typer af politiarbejde.

Ifølge Hanspeter Krüsi, der er kommunikationschef hos kantonpolitiet, skal bilerne hjælpe politiet med at leve op til en række nye krav.

- Ved at bruge elektriske biler kan vi opfylde kravene fra kantonen, der primært pålægger os at at reducere støj og udstødningsforurening. Den udvikling, som teknologien har haft, taler meget for købet, siger han i pressemeddelelsen.

Hanspeter Krüsi uddyber, at bilerne trods en højere indkøbspris giver økonomisk mening for politiet på den lange bane. Det skyldes ifølge kommunikationschefen, at udgifterne til vedligeholdelse forventes at blive lavere end på deres almindelige patruljevogne.

Hyundai Kona Electric koster i Schweiz 47.000 schweiziske franc - svarende til 314.000 kroner.

Hvis politiet i Sankt Gallen får sved på panden over regningen, kan det med fordel kigge mod kollegerne i Basel. Her indkøbte man sidste år syv eksemplarer af den store Tesla Model X til 890.000 kroner stykket.

Se også: Må vi komme med på stationen? Så lækre er de nye politibiler i Schweiz