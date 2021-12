Her skal asfalten lade elbilerne

Stellantis har sat gang i et forskningsprojekt, der skal sikre, at elbiler kan lades, mens de kører

Selvom bilproducenterne bliver bedre og bedre til at bygge elbiler, der kan køre længere på en opladning og lade hurtigere, når de sluttes til en ladestander, så er batterierne og ladningen af dem stadig en hæmsko ved elbilerne.

Batterier er tunge, og det tager tid, hvor man holder helt stille, at få ny strøm på batteripakken.

Hos Stellantis-koncernen, som blandt andre mærkerne Fiat, Opel, Peugeot, Citroën og Jeep hører under, har de nu sat gang i et projekt, der skal gøre ladning af elbiler til noget, der kan foregå under kørsel.

Det skriver Bil Magasinet på baggrund af en pressemeddelelse fra koncernen.

Stellantis har nemlig etableret en helt særlig testbane, kaldet Arena del Futuro, i Italien, hvor de vil undersøge muligheden for, at elbiler via elektromagnetisk induktion bliver opladet, mens de kører på asfalten.

Den cirka 1 kilometer lange testbane har en elektrisk kapactitet på op til 1 megawatt.

Her kan man se en Fiat 500 i aktion på testbanen. Foto: PR

Det er målet med de særlige vejbaner, som har teknologien gemt under asfalten, at de kan oplade elbiler med en særlig modtager installeret, når elbilen kører på asfalten.

Ifølge Stellantis har de allerede kørt mange testkilometer med blandt andet den nye elektriske Fiat 500 med 'lovende resultater,' lyder det fra koncernen, der dog ikke melder noget konkret ud om, om det er lykkedes at oplade bilerne under kørsel.

Stellantis-koncernen er ikke de eneste, der arbejder på at udvikle teknologi, som gør, at elbiler kan oplades på denne måde.

Således har Ekstra Bladet tidligere fortalt om et forskningsprojekt fra Cornell University, hvor formålet også var at udvikle særlige vejbaner, som kan oplade elbilerne under kørsel.

Stellantis oplyser ikke noget om, hvornår de håber på, at teknologien vil kunne benyttes i kommercielt brug.