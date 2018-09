Her skal bilen nu registreres online, hvis du vil undgå miljøbøde

I Bruxelles vil man fra 1. oktober uddele en anseelig bøde til alle bilister, der kører ind i byen uden at have registreret bilen online i forvejen

Frankfurt, Hamborg og nu også Bruxelles. Antallet af europæiske storbyer, der har indført omfattende og meget forskelligartede miljøkrav til biler, vokser i disse måneder så hurtigt, at campister og kør-selv-entusiaster må have svært ved at følge med.

Borte er de dage, hvor man kunne tage en spontan storbyafstikker på ferieturen uden først at tjekke, hvor meget NO x -forurening byen tillader - og en smuttur til den belgiske hovedstad vil fra 1. oktober udløse en bøde på 1120 kroner, uanset hvor grøn en bil man kører i.

Som et led i byens nye miljøstrategi vil Bruxelles nemlig have sine gæster til at registrere deres biler online, før de kører ind i byzonen. Kun på denne måde kan man ifølge bilistorganisationen FDM undgå bøden, for alle nummerplader bliver fotograferet ved bygrænsen.

Kravene sættes gradvist op

Den nye strategi indeholder også skærpede krav til bilerne, og lever man ikke op til dem, vil bøden løbe op i cirka 2600 kroner.

Til at begynde med vil det dog kun blive et problem for bilister, der kører ind i byen i dieselbiler fra før 1996 - eller med andre ord biler, der ikke lever op til Euronorm 2.

Kravene vil ifølge FDM blive sat gradvist op, så man i 2020 får en bøde, hvis man kører ind i byen i en dieselbil, der ikke er godkendt efter Euronorm 3, og i 2025 vil det kræve en dieselbil med Euronorm 6-godkendelse at undgå bøden.

Også bilejere med en benzinbil i indkørslen vil mærke de nye krav. De ældste biler fra før 1996 vil dog først udløse en bøde fra næste år.

- Den nye miljøzone i Bruxelles er et eksempel på, at man rundt om i Europa begynder at have krav til, hvilke biler der må kører ind i byerne. Skal man på kør-selv-ferie, bør man derfor have sat sig ind i, hvilke regler der gælder i de enkelte lande og byer. Ellers risikerer man som i Bruxelles en ganske høj bøde, selv om ens bil faktisk lever op til miljøkravene, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange, på FDM's hjemmeside.

Et smuthul på 8 dage

Bruxelles vil dog godt honorere de bilejere, der er forudseende nok til at gå online for at registrere bilen, men her opdager, at den ikke lever op til kravene.

Ifølge FDM er det i dette tilfælde muligt at købe adgang til byen i 8 dage om året for cirka 260 kroner om dagen. Er man til gengæld heldig at kunne registrere bilen, så gælder denne godkendelse i tre år.

Den nye miljøzone i Bruxelles er meget lig den, der allerede findes i Antwerpen, og i Gent og Mechelen er man angiveligt også i gang med at indføre lignende zoner.

