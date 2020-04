Her skal bilister være ekstra opmærksomme: - Vis hensyn

Landets skoler begynder så småt at åbne efter corona-nedlukningen, og det betyder, at landets skolebørn igen er at finde i trafikken.

Ved mange skoler er der dog ikke skolepatruljer for tiden, og det øger kravene til, hvordan andre trafikanter opfører sig.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Da de ældste elever stadig er hjemme, betyder det, at der ved mange skoler endnu ikke er nogen skolepatrulje til at gøre trafikanterne opmærksomme på, at der er børn på vejen.

- Det er vigtigt, at vi alle husker på, at nu er der igen børn på vej til og fra skole, som har brug for vores opmærksomhed. Sænk farten, læg mobilen væk, og vis hensyn til de børn og forældre, der nu igen færdes på skolevejene, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.

Mange kører for stærkt

I forbindelse med skoleåbningerne for de yngste elever har Midt- og Vestjyllands Politi været ude på en række skoleveje for at minde trafikanterne om, at der igen er børn i trafikken på vej til og fra skole.

Politiets kontrol viser, at der stadig er for mange bilister, der kører for stærkt på vejene omkring skolerne.

- Det er både biler og lastbiler, der kører for stærkt. På en enkelt kontrol i nærheden af en skole sigtede vi 52 personer for at køre for stærkt, og 11 fik et klip i kørekortet. Vi vil i den kommende tid være til stede på flere skoleveje for at skabe tryghed og for at minde trafikanterne om, at de skal overholde hastighedsgrænserne og vise hensyn til skolebørnene, siger Henrik Glintborg, vicepolitiinspektør, Midt- og Vestjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Hos Rådet for Sikker Trafik råder de alle til at være ekstra opmærksomme, når de færdes på skolevejene netop nu. På mange skoler er der midlertidigt ændret praksis for, hvordan afleveringen af børnene foregår, og det kan betyde, at der kan være børn og forældre på skolevejene på tidspunkter og steder, hvor bilisterne ikke tidligere har været vant til at se dem.

- Et barn kan have svært ved at overskue trafikken, og det bliver ikke nemmere, hvis der er bilister, der kører for stærkt. Skolevejene er heldigvis generelt meget sikre at færdes på, men antallet af biler og bilernes fart er noget af det, der virkelig kan skabe utryghed, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Før coronakrisen erkendte knap hver femte bilist, at vedkommende inden for de seneste tre måneder har overtrådt hastighedsgrænsen på en skolevej en eller flere gange. Undersøgelsen blev gennemført i januar af Epinion blandt 1.226 bilister på vegne af Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring.

