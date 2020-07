Her skruer Tesla nu op for strømmen

120 kilometer på fem minutter og 1600 på en time. Det er ifølge Tesla, hvad en Model 3 Long Range i teorien vil kunne trække ud af Teslas 10. ladestation i Danmark, som netop er blevet indviet ved Ikast.

Ladestationen adskiller sig nemlig fra Teslas øvrige danske ladestationer ved at benytte den såkaldte V3-teknologi. Den gør det muligt for producentens elbiler at trække op til 250 kW ud af ladekablerne og dermed få ladt batteriet op på markant kortere tid end i mere konventionelle stik.

Til sammenligning år man typisk mellem 11 og 22 kW ud af de stik, der står i mange danske byer.

Selv om bilen kan klare trykket, får den dog kun de fulde 250 kW i en begrænset periode. Det skriver FDM.

Tesla er ikke ene om at satse på hurtigladning med mange hundrede kW, selv om det stadig kun er ganske få elbiler, der kan drage fordel af det.

I Danmark konkurrerer den amerikanske producent bl.a. med E.On & Clever, der er gået sammen om lynladning på 150 kW, og Ionity, der tilbyder hele 350 kW.

Sidstnævnte er der dog stadig ingen elbiler på markedet, der kan tage imod.

FDM skriver, at Tesla har én ladestation mere på tapetet, der efter planen skal åbne ved Holbæk senere i år. Hvorvidt den og Teslas øvrige ladestationer også får V3-teknologien, melder historien ikke noget om.

