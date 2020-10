Her storkøber de elbiler: Særligt én var populær

I Danmark blev der i september måned indregistreret rekordmange nye elbiler. Faktisk er der aldrig på én måned kommet så mange nye elbiler på danske nummerplader.

Det er altså blevet mere populært at købe en elbil i Danmark, men endnu er vi ikke på de højder, som de kan præstere i Norge.

I september blev der indregistreret 15.552 nye biler i Norge, hvoraf 9560 var elbiler. Det vil med andre ord sige, at 61,5 procent af de nye biler i Norge i den forgangne måned var elbiler.

Inkluderer man brugte importerede elbiler, var det faktisk hele 10.311 elbiler, som kom på norske plader.

Det skriver Bil24.no.

Storsællert

I august blev de mest solgte elbiler i Norge Audi e-tron og Mercedes-Benz EQC, som er store elektriske SUV'er med en forholdsvis høj pris.

Sådan gik det ikke i september, for her indledte Volkswagen salget af den nye elbil ID.3, og den er kommet flyvende fra land. Totalt blev der indregistreret 1989 nye ID.3'er i Norge i september måned, og med et udgangspunkt på 22 arbejdsdage, svarer det til, at der blev indregistreret 90 VW ID.3'er hver eneste arbejdsdag, skriver Bil24.no.

Næstmest populære elbil i Norge i september blev Tesla Model 3 med 1116 eksemplarer, efterfulgt af Polestar 2. Af den blev der indregistreret 937 nye eksemplarer i september.

