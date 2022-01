Her vender ikonet tilbage

Få bilmodeller i verden er mere berømte og ikoniske end Folkevognsrugbrødet, som hen over årtier har begejstret alt fra surfere over hippier til familier på tur.

Volkswagen præsenterede i 2017 en konceptudgave af en ny generation af Folkevognsrugbrødet, som i den nye aftapning kommer til at hedde ID.Buzz.

Nu har Volkswagen Group-chef Herbert Diess offentliggjort den endelige dato for, hvornår ID.Buzz får verdenspremiere.

Afsløringen er faldet på det sociale medie Twitter, hvor Diess har delt en kort grafisk video med en særlig vigtig dato.

Teksten lyder kort og godt: 'Legenden vender tilbage 03.09.22'.

Med andre ord vil den nye ID.Buzz få officiel verdenspremiere 9. marts i år, bekræfter Herbert Diess i et opfølgende tweet.

Her ses konceptbiludgaven af VW ID.Buzz fra 2017. Foto: VW

Designet har tydelige referencer til det, man finder på det originale Folkevognsrugbrød. Foto: VW

Endnu kender vi ikke ID.Buzz' endelige design, ligesom vi heller ikke ved, hvad man kan forvente i forhold til drivlinje og udstyr.

Volkswagen har dog tidligere bekræftet, at ID.Buzz udelukkende vil komme som elbil.

Tidligere har Volkswagen også oplyst, at ID.Buzz forventes at komme med batteripakker på 82 kWh, og at det skulle give en officiel rækkevidde på omkring de 400 kilometer. Det vides dog ikke, om det stadig er planen for ID.Buzz.

Indtil 9. marts, hvor vi får den produktionsklare udgave at se af ID.Buzz, må vi nøjes med konceptbillederne fra 2017 af elbilen, som du kan se her i artiklen, for at få en idé om, hvordan den nye generation af Folkevognsrugbrødet kommer til at se ud. 9. marts bliver vi meget klogere på resten.