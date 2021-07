Her vil de forbyde salget af benzin- og dieselbiler

Står det til Canadas regering, vil der blive indført et forbud mod salg af nye biler med forbrændingsmotorer fra år 2035 i et forsøg på at nedbringe udledningen af emissioner.

Det skriver flere medier, blandt andet Reuters.

Over de seneste år har flere andre lande annonceret lignende tiltag, og nu er det altså Canada, som vil udfase salget af nye benzin- og dieselbiler senest i 2035.

Tidligere lå skæringen ved år 2040, men den rykkes nu fem år frem.

- Kun dristige klimapolitikker fører til dristige resultater. Gennem tiltag, der sigter mod at accelerere overgang til et 100 procent emissionfrit bilsalg, vil vi fortsætte med at opbygge en renere og mere modstandsdygtig økonomi, samtidig med at vi skaber gode jobs og muligheder for alle canadiere, siger Omar Alghabra, som er transportminister i Canada, i en pressemeddelelse.

Vil tilskynde

I pressemeddelelsen oplyser Canadas regering, at de vil indføre en kombination af investeringer og regulativer, der skal sikre, at befolkningen og bilindustrien tilskyndes til at bidrage til 100 procent emissionsfrit salg af nye biler i år 2035.

I forvejen får man en rabat på 5000 dollars fra regeringen ved køb af nye elbiler, som koster under 55.000 dollars.

Ifølge mediet Electrec sigter Norge efter at udfase fossildrevne biler i år 2025. I Storbritannien indføres der forbud mod salg af biler med forbrændingsmotorer i år 2030, mens Frankrig vil indføre et lignende initiativ senest i år 2040.