Her vil de have alkolåse i alle nye biler

I USA skal sikkerheden på vejene forbedres. Det skal ske med en ny infrastrukturplan til 1 billion dollars. Et af punkterne i planen er, at der fra år 2026 skal installeres en slags alkolås i alle nye biler.

Aftalen forventes at blive underskrevet af præsident Joe Biden inden længe, og når det sker, vil det gælde, at bilproducenter fra år 2026 skal udstyre nye biler med teknologi, der gør, at man ikke kan køre i bilen, hvis man er påvirket.

Det skriver The New York Times.

Det ligger ikke fast præcis, hvilken teknologi bilfabrikkerne skal benytte sig af, men i hvert fald skal den kunne forhindre, at man kan køre i bilen, mens man er beruset - ligesom man kender det fra de nuværende alkolåse.

Vil redde menneskeliv

Hos organisationen Mothers Against Drunk Driving understreger de, at aftalen kan være med til at forhindre tusindvis af dødsulykker hvert eneste år.

Her peger de med henvisning til en undersøgelse fra 2020 fra Insurance Institute for Highway Safety på, at flere end 9000 mennesker hvert år bliver dræbt i spiritusrelaterede ulykker i USA.

- Vi har brug for teknologi til at stoppe mareridtet på vores veje, siger Axel Otte, som er talsperson for organisationen.

Ifølge aftalen skal sikkerhedsudstyret 'passivt overvåge en fører af et motorkøretøj for nøjagtigt at identificere, om føreren kan være påvirket,' og desuden 'forhindre eller begrænse motorkøretøjets funktion, hvis det opdages, at føreren er påvirket'.

Det forventes, at aftalen vil gælde både amerikanske og udenlandske bilproducenter, så længe mærkerne sælges i USA.

