Her vil de have dig til at droppe bilen: Få tilskud på 18.000 til elcyklen

Skrot den gamle bil, køb en ny elcykel og modtag 18.000 kroner. Sådan lyder forslaget fra den franske nationalforsamling, der vil honorere med 2500 euro til franskmænd, som tager del i det grønne initiativ.

Det skriver Reuters.

I et forsøg på at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 procent inden 2030, vil Frankrig opfordre befolkningen til at give slip på de gamle biler, som især er store syndere, når det kommer til miljøbelastning. Franskmændene skal i stedet op på elcyklen, som et nyt forslag vil forsøge at gøre til et mere udbredt transportmiddel.

Frankrig er ikke alene om begejstringen, da elcykler de seneste år er blevet markant mere populære - også blandt danskerne.

Frankrig som foregangsland

Første del af forslaget blev tidligere denne uge stemt igennem og afventer nu vedtagelse ved det franske parlament, før udbetalingen kan blive virkelighed for de cyklende franskmænd.

Hvis forslaget bliver vedtaget, kan Frankrig blive det første land til at tilbyde en sådan byttehandel, hvor et gammelt køretøj bliver udskiftet med en elcykel.

- For første gang bliver det anerkendt, at løsningen ikke er at gøre bilerne mere grønne, men at den ganske enkelt er at reducere antallet af dem, siger Olivier Schneider fra FUB til Reuters.

Det er ikke første gang, at franskmændene viser interesse i at redde planeten, da parlamentet så sent som i denne weekend også vedtog et lovforslag, der forbyder korte indenrigsflyvninger