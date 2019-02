Her vil man nu gøre 10 år gamle dæk ulovlige

I Storbritannien har regeringen taget første skridt mod at sætte en udløbsdato på dæk.

Transportdepartementet har sendt et forslag i offentlig høring, der går ud på at forbyde brug af dæk, der er over 10 år gamle. Forbuddet vil dog kun gælde for busser, minibusser og lastbiler.

Det skriver Auto Express.

Dækgummiet kan mørne og blive stift med tiden, men alligevel er der næsten ingen krav til dækkenes alder i hverken Storbritannien eller Danmark. Herhjemme anbefales det kun at skifte dækket efter maksimalt seks-otte år, men påhængsvogne må dog ikke have dæk på mere end seks år monteret.

Stadig usikkert

Det britiske forslag kommer ifølge Auto Express i kølvandet på en række kampagner for øget dæksikkerhed, hvor alderens betydning for dækkets ydeevne angiveligt også er blevet undersøgt.

Resultatet af undersøgelserne er endnu ikke blevet offentliggjort, men transportminister Chris Grayling vil i alle tilfælde gerne have forslaget stemt igennem. Overfor mediet henviser han til forsigtighedsprincippet, der går ud på ikke at udskyde indgreb på grund af usikkerhed.

- Det er vores prioritet at sikre, at folk kan færdes sikkert på vores veje, og vi har arbejdet hårdt for at forstå forbindelsen mellem dækalder og vejsikkerhed, siger han til Auto Express.

Begrænset problem

I lighed med Danmark har de britiske myndigheder længe anbefalet ejerne af busser at undgå dæk over 10 år, og ifølge mediet blev det tilbage i november 2018 anbefalet lastbilejere at gøre det samme.

Både busser og lastbiler kører mange kilometer, og mange dæk vil derfor være slidt ned, før de når den første runde fødselsdag. Det er da også forholdsvis begrænset, hvor mange busser, der rent faktisk kører rundt med over 10 år gamle dæk, skriver Auto Express.

Kun 0,06 procent af de i alt 136.263 busser, der er blevet kontrolleret siden juni 2017, har ifølge mediet kørt rundt med dæk på 10 år eller mere.

Det svarer rundt regnet til 82 køretøjer på 21 måneder eller én bus hver ottende dag.

