Hertz køber 100.000 Teslaer

Når du inden for en overskuelig fremtid vil leje en bil fra biludlejningsselskabet Hertz ved lufthavnen på din feriedestination, kan det meget vel tænkes, at du kan komme bag rattet af en elbil fra den amerikanske bilproducent Tesla.

Hertz har nemlig bestilt ikke færre end 100.000 Teslaer.

Det skriver flere medier, blandt andre Bloomberg.

Investeringen skal blive startskuddet til en elektrificering af selskabets udlejningsflåde, og købet er det største enkeltstående indkøb af elbiler nogensinde. Det repræsenterer en omsætning for 4,2 milliarder dollars for Tesla, skriver Bloomberg, som har regnet sig frem til, at det betyder, at Hertz har betalt næsten fuld pris for elbilerne.

De 100.000 Teslaer vil ifølge mediet blive leveret til Hertz hen over de næste 14 måneder, og de første Tesla Model 3 vil være tilgængelig til udleje fra Hertz i USA og Europa allerede fra november.

Sådan skal der lades

Når man lejer en Tesla hos Hertz, får man adgang til Teslas eget netværk af superladere, som blandt andet er spredt ud over det meste af Europa, så man kan lade elbilen op, mens man lejer den.

Desuden oplyser Hertz ifølge Bloomberg, at de vil bygge deres egen ladeinfrastruktur.

Tilbage i juni var Hertz tæt på at gå konkurs på grund af blandt andet coronapandemien. Den nye investering i Teslaerne er den første, som firmaet har foretaget, siden de nye ejere, Knighthead Capital Management and Certares Management, kom til.

Hertz' nye elektrificeringsplan vil i sidste ende omfatte næsten alle selskabets udlejningskøretøjer, som tæller over en halv million biler og lastbiler verden over.