Hippiens våde drøm: Volkswagen sætter strøm til 'rugbrødet'

Egentlig er der i udgangspunktet tale om en konceptbil fra den tyske bilgigant Volkswagen, men vil man gerne have ét eksemplar af bilikonet VW T1 som en elbil, kan det nu lade sig gøre.

Volkswagens partner eClassics tilbyder nemlig nu T1-ombygninger og komplette T1-biler i stil med den nye E-Bulli, som konceptbilen her på billederne kaldes.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

E-Bulli er en T1 Samba-Bus fra 1966, der er blevet grundigt restaureret og udstyret med elektriske komponenter fra aktuelle Volkswagen elbiler.

Det elektriske rugbrød er udstyret med en elmotor på 83 hk. Til sammenligning havde den originale en fire-cylindret luftkølet boxermotor med 44 hk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nu kan man få et 'Rugbrød', som skal 'tankes' via et strømkabel. Foto: Volkswagen

Med et maksimalt drejningsmoment på 212 Nm har den nye drivlinje desuden over dobbelt så meget power som den oprindelige T1-motor fra 1966, der ydede 102 Nm.

Kraftoverførslen sker via en automatisk 1-trins gearkasse, og E-Bulli har en elektronisk begrænset tophastighed på 130 km/t, hvor en T1 med boxermotor havde en tophastighed på 105 km/t.

Se også: VW vinder sikkerhedspris: 'En teknologisk milepæl'

Kort rækkevidde

Ligesom med boxermotoren i T1'eren fra 1966 er elmotoren i E-Bulli også placeret bagi, og derfor trækker den elektriske bus på baghjulene. Elmotoren får strøm fra et 45 kWh litium-ion-batteri.

Batteriet kan ved DC-lynladere lades med en ladeeffekt på op til 50 kW, hvilket gør, at E-Bulli kan lades til 80 procent strøm på 40 minutter. Rækkevidden for en fuldt opladet E-Bulli ligger på over 200 kilometer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Boxermotoren er erstattet af en elektrisk motor, som yder 83 hk. Foto: Volkswagen

Den originale undervogn er desuden skrottet og afløst af en nyudviklet bestående af multiled hjulophæng for og bag og justerbare støddæmpere. Sammen med et nyt tandstangsstyretøj og fire indvendigt ventilerede skivebremser bidrager disse ændringer til en markant mere moderne og sikker køreoplevelse.

Hos eClassics kan du købe en elektrisk T1 til priser fra 64.900 euro, svarende til næsten 485.000 kroner, og prisen er vel at mærke uden danske afgifter og moms.

Autocamper har medvirket i Klovn-film: Nu kan den blive din