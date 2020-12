Historisk få har mistet livet i trafikken i år

Det er ikke mange positive ting, der er kommet ud af hele coronapandemien i 2020. Men i forhold til trafiksikkerheden har den reducerede trafikmængde som følge af restriktioner faktisk gavnet.

De foreløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet viser, at 155 personer har mistet livet i trafikken i år. Dermed ser 2020 ud til at blive året med færrest trafikdræbte siden før 1930.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Det er et markant dyk i forhold til sidste år, hvor 199 personer blev dræbt i trafikken. Og det ligger også under det hidtil laveste antal trafikdræbte på årsbasis, som stammer fra 2012, hvor 167 mistede livet.

Dermed bliver 2020 året, hvor vi får det laveste antal trafikdræbte i mere end 90 år.

- Det er naturligvis glædeligt, at antallet af dræbte personer i trafikken ser ud til at blive historisk lavt i år, men vi kan ikke skjule, at det sker på en trist baggrund, nemlig som følge af den pandemi, der har lukket det danske samfund helt eller delvist ned i perioder, siger transportminister Benny Engelbrecht.

En udfordring

Ministeren glæder sig over udviklingen i år, men understreger også, at det stiller krav til næste år.

- Udfordringen i de næste år, hvor vi forhåbentlig vender tilbage til vores normale samfund, er at fastholde den positive udvikling på trafiksikkerhedsområdet. Og det skal vi gøre ved et vedvarende fokus på trafikanternes adfærd med de redskaber, som vi har til rådighed, siger Benny Engelbrecht.

I marts, april og maj, hvor landet var lukket ned på grund af coronarestriktioner, var der samlet set 20 procent mindre trafik på vejene i de tre måneder sammenlignet med samme periode året før.

Det afspejler sig tydeligt i ulykkestallene, da det også var i de tre måneder, at der var det største fald i antallet af personskadeulykker.

Desuden kan Vejdirektoratet konstatere det største fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i de aldersgrupper, der omfatter mange studerende og erhvervsaktive. Fra januar til september var der cirka 20 procent færre dræbte og tilskadekomne blandt danskere fra 18-54 år i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år.

'Det hænger sandsynligvis sammen med, at mange har arbejdet hjemme en stor del af året, og at de videregående uddannelser har haft distanceundervisning,' lyder konklusionen fra Vejdirektoratet.

