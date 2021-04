Historisk lavt bilsalg: Nu tror de på fremgang

Nedlukningen i januar og februar resulterede i et historisk lavt salg af nye biler, men i takt med den delvise genåbning er der blandt landets nybilsforhandlere mere positive forventninger til salget af nye biler i andet kvartal.

En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Industri (DI) blandt landets autoriserede forhandlere af nye person- og varebiler viser, at mere end halvdelen af forhandlerne tror på fremgang i omsætningen i andet kvartal i år i forhold til andet kvartal sidste år.

Det oplyser DI i en pressemeddelelse.

- Der er en spirende forårsoptimisme både hos bilforhandlere og bilkøbere. Efter lang tids nedlukning kommer køberne nu igen på markedet, og de er hjulpet af at have feriepenge på lommen, og at en del forhandlere har udskudt nytårskampagnerne til de kommende måneder, siger Thomas Møller Sørensen, der er branchedirektør i Bilbranchen, en del af DI.

Ses på salgstallene

At den delvise genåbning har været gode nyheder for landets bilforhandlere, bekræftes af tal fra De Danske Bilimportører.

Bilsalget gjorde nemlig allerede et stærkt comeback i marts måned med 23.734 indregistrerede nye personbiler. Det er flere indregistrerede biler end i januar og februar tilsammen.

