Historisk milepæl: Elbiler sælger bedre

Sportsvognen 911 er Porsches vigtigste bilmodel.

Eller sådan var det i hvert fald engang. Men så lancerede den tyske bilproducent SUV'en Cayenne, og så overhalede den store potente Porsche den traditionsrige 911'er som mærkets mest populære model. Efterfølgende kom den lidt mindre SUV Macan til og udmanøvrerede Cayenne på salgslisterne.

Nu har Porsche-salget rundet endnu en historisk milepæl.

I 2021 blev der nemlig solgt 41.296 eksemplarer af elbilen Taycan, hvilket var flere end de 38.464 eksemplarer af sportsvognen 911, som Porsche solgte i fjor.

Dermed er Porsches elbil nu mere populær end den ikoniske 911'er, og det skyldes, at elbilsalget har taget fart. Der blev i fjor solgt dobbelt så mange Taycan'er i forhold til året før.

- På trods af de udfordringer, som mikrochipmanglen og Covid-19-pandemien har haft, har vi arbejdet hårdt på at gøre det muligt for flere kunder end nogensinde før at opfylde deres drøm om at eje en Porsche, siger Detlev von Platen, som er medlem af bestyrelsen i Porsche og ansvarlig for salg og marketing.

- Efterspørgslen er fortsat høj, og vores ordrebøger ser meget robuste ud, så vi starter 2022 fulde af momentum og selvtillid i alle regioner, siger han.

Alt i alt blev der solgt 301.915 Porscher i 2021 på verdensplan, hvilket var 11 procent flere end i 2020.

Selvom Taycan-salget tog fart i fjor, var det SUV'en Macan, der med 88.362 solgte eksemplarer var Porsches mest populære model efterfulgt af Cayenne med 83.071 eksemplarer.