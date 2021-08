Historisk: Nu siger bilgigant farvel til dette

Den tyske bilgigant Volkswagen har truffet en på mange måder historisk beslutning. De vil nemlig udfase den manuelle gearkasse fra mærkets modeller.

Det skriver Auto Motor und Sport.

Volkswagen har ifølge mediet besluttet kun at tilbyde biler med automatgear for at spare omkostningerne ved at videreudvikle på den traditionelle manuelle transmission.

Den gradvise udfasning af nye biler med manuelt gear vil indledes, når der kommer en ny version af Tiguan i år 2023. Både den model og den nye Passat, som kommer på markedet i samme år, vil udelukkende blive tilbudt med automatgearkasse.

Auto Motor und Sport har regnet på det, og hvis Volkswagen følger den normale cyklus med lancering af nye generationer af deres nuværende modelprogram, vil denne beslutning betyde, at vi ser den sidste nye Volkswagen med manuel gearkasse senest i år 2030.

Udviklingen skal desuden ses i lyset af, at Volkswagen vil overgå til at bygge flere og flere elbiler, og de har normalvis automatgear.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt beslutningen gælder mærkerne under VW-paraplyen, som for eksempel Skoda og Audi.

En udvikling

Volkswagen er ikke den eneste bilproducent, der har planer om at udfase den manuelle gearkasse fra nye modeller.

Mercedes-Benz er således også i en proces med at sige farvel til den manuelle gearkasse. Også hos Mercedes-Benz sker det løbende i forbindelse med lanceringen af nye modeller.