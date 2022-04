Hiver taget af lynhurtig Ferrari

Vil du have endnu mere nydelse ud af motorlyden i din lynhurtige Ferrari, kan du nu vælge at købe en åben 296'er i stedet for den lukkede. Ferrari har nemlig lanceret en åben version af sportsvognen 296 GTB, der som topløs model kommer til at hedde 296 GTS.

Modellen kommer med samme drivlinje, som man finder i den lukkede version, og det vil sige en V6-motor med hybridteknologi, som samlet yder 830 hk. Elmotoren alene yder 167 hk.

Det er nok til at sende den åbne sportsvogn fra 0-100 km/t på blot 2,9 sekunder, mens sprinten fra stilstand til 200 km/t er klaret på 7,6 sekunder. Ferrarien skal kun bruge 107 meter på at bremse ned fra 200 km/t til 0 km/t.

Til venstre ses udgaven med Fiorano-pakken, mens den blå til højre er den almindelige 296 GTS. Foto: Ferrari

Sportsvognen har en topfart på 'over 330 km/t'.' Foto: Ferrari

Foldetaget kan køre op eller ned på 14 sekunder. Foto: Ferrari

I kabinen kan man med taget nede nyde ekstra godt af motorlyden fra V6-motoren. Foto: Ferrari

Kan køre på strøm

Da Ferrari 296 GTS er en plug-in hybrid, i øvrigt Ferraris første åbne af slagsen, kan modellen også køre på strøm alene. Når den 7,4 kWh store batteripakke er fuldt opladet, kan man tilbagelægge 25 km kun på strøm.

Det foldbare letvægtstag kan køre op eller ned på 14 sekunder, endda mens man kører med hastigheder på op til 45 km/t. Befinder man sig pludselig i en regnbyge, kan man altså hurtigt køre taget op, selvom man er på farten.

Synes man ikke, at Ferrarien er hurtig nok i sig selv, kan den bestilles med en såkaldt Fiorano-pakke, som gør, at den kommer med særlige 'letvægtsfeatures' og aerodynamiske modifikationer, som har til formål at gøre sportsvognen endnu mere effektiv.

Endnu står det ikke klart, hvor meget den nye åbne Ferrari kommer til at koste.