Høj danskerfavorit får elektriske kræfter

45 kilometer. Det er, hvad den nye Renault Captur ifølge producenten vil kunne køre på ren strøm.

Den høje crossover vil nemlig kunne fås som pluginhybrid, når anden generation af Captur efter planen lanceres næste år. Teknologien lader forbrændingsmotoren arbejde sammen med en elmotor, der er stor nok til at give ren eldrift i en længere periode - men til gengæld også skal sættes i stikkontakten.

Ifølge mediet Automotive News Europe bliver Captur den første bil fra Renault, der kan fås med den nye, brændstofbesparende teknologi.

De elektriske kræfter skal være med til at sikre, at Captur beholder sin plads højt på købernes ønskeliste.

Populær lille SUV

Bilen var en af de første små crossovere på markedet, da den første generation blev lanceret, og den har siden været særdeles populær i såvel Danmark som resten af Europa.

Sidste år - fem år efter lanceringen - var bilen eksempelvis den mest populære bil i den lille SUV-klasse på de danske salgslister. I år er den dog indtil videre blevet overhalet af biler som Peugeot 2008 og Volkswagen T-Roc.

Det er biler som disse, den anden generation af Captur skal slå. Peugeot har dog også for nylig præsenteret en helt ny 2008-model, der vil kunne fås med en rendyrket elmotor, så banen er i den grad kridtet op.

En helt ny bil

Pluginhybridteknologien er dog ikke det eneste, Renault har taget med i ringen.

Den nye Captur har godt nok nogenlunde samme form og karakteristika som den gamle model, men der er tale om en nyudviklet bil. Ifølge Automotive News Europe er alt fra platformen, bilen er bygget på, til karosseri og kabine helt nyt.

Foto: Renault

Foto: Renault

Bildesignerne har dog haft den nye Renault Clio i tankerne, da de tegnede stregerne til anden generation af Captur. Især indvendigt er det tydeligt, at producenten er gået efter at give Captur samme kvalitetsmæssige boost, som Clio har fået.

Her er nu digitalt instrumentpanel og en touchskærm i midterkonsollen, som ifølge Renault er dobbelt så stor som sin forgænger. Dertil kommer muligheden for at benytte selvkørende teknologi på level 2.

Det dækker ifølge Automotive News Europe over, at bilens vejbaneassistent og adaptive fartpilot er i stand til at arbejde sammen. Føreren skal dog stadig have hænderne på rattet.

