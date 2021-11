Højt salg: Frygter kø ved ladestanderne

Der bliver solgt mange biler, som kan lades op med et stik herhjemme. Både elbiler og plug-in hybrider er blevet meget populære, og det skaber pres på de offentlige ladestandere.

Hvis ikke der kommer mere tempo på etableringen af nye ladestandere, kan 'køen til ladestanderen blive længere,' lyder det fra Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Ved udgangen af september var der cirka 4600 offentligt tilgængelige ladepunkter i Danmark. Det er en stigning på knap ni procent på en måned.

Selvom der over de seneste år er blevet etableret væsentligt flere ladestandere, skal over 1000 danskere gennemsnitligt deles om et offentligt ladepunkt. I september i år var der 11 elbiler pr. ladepunkt. Til sammenligning lå tallet i 2018 på fire elbiler pr. ladepunkt.

- Det går rigtig stærkt med salget af opladelige biler, og det giver en stigende efterspørgsel på ladeinfrastruktur. Derfor vil jeg opfordre alle aktører, både operatører, kommuner, boligforeninger og erhvervslivet til at sætte gang i opsætningen af ladestandere, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

- Det er nu vi skal rykke, så ladestandere ikke bliver en bremse for den grønne omstilling, lyder det videre.

For nyligt blev der med en ny plan, Infrastrukturplan 2035, afsat 500 millioner kroner til etablering af flere ladestandere.

Næste år skal 56 millioner ud af den halve milliard gå til seks lynladeparker, som skal ligge ved statsvejnettet.