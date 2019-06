Hold på cowboyhatten: Ny Mustang lukker 760 heste ud af folden

I 1980'erne var mangt et drengeværelse prydet med en Lamborghini Countach-plakat.

Bilens 12-cylindrede motor sendte dengang 370 italienske hingste til de brede bagdæk. Siden blev det Ferrari F40, der med sine 471 hk fandt vej til hæderspladsen over sengen. Og i midten af 1990'erne overgik McLaren F1 så begge med sine voldsomme 618 hk.

Ingen af disse legendariske superbiler kan dog følge med den nyeste Ford Mustang, når det gælder muskler. Det er nemlig lykkes de amerikanske ingeniører at krænge intet mindre end 760 hestekræfter og 625 Nm ud af V8-motoren i specialmodellen Shelby GT500.

- Med en motor af superbilsformat tager den helt nye Shelby GT500 den sjette generation af Mustang til et præstationsniveau, der tidligere var forbeholdt eksotiske biler, skriver Ford i en pressemeddelelse.

Må bremse lyden

Ifølge CNN Business gør motoren GT500 til den mest kraftfulde, fabriksbyggede model i Fords historie. Bilen er i stand til at nå fra 0 til 100 km/t. på 3,5 sekunder, mens lydniveauet mest af alt minder om at stå ved siden af højtalerne på en metalfestival: Lige dele smertefuldt og fascinerende.

Mediet Motor1 beretter dog, at højtalerne i kabinen er udstyret med noise cancelling a la mange moderne høretelefoner. Systemet er angiveligt tilføjet for at gøre oplevelsen bag rattet lidt mere komfortabel - trods alt.

Motoren og det lydabsorberende system er i øvrigt ikke det eneste, Ford har proppet i GT500. Producenten har også optimeret bilens chassis, arbejdet med bilens aerodynamik og monteret nye bremser, der angiveligt er de største, man i øjeblikket finder på en amerikansk sportsvogn.

Foto: Ford

Foto: Ford

Ikke den eneste

Shelby GT500-navnet er næsten ligeså traditionsbundet som Mustang-modellen selv. Vi skal helt tilbage til 1967 for at finde den første Mustang, der bar GT500-betegnelsen, og allerede dengang var bilen tænkt som en hæsblæsende hurtig topmodel til gadebrug.

Siden er der produceret talrige Mustang-specialmodeller af Ford selv såvel som virksomheden Shelby, hvis navn den nye bil bærer.

Ifølge CNN findes der således allerede en Mustang med over 700 hestekræfter, der går under navnet Shelby Super Snake. Det er dog ikke en bil, Ford selv har været med til at udvikle.

Prisen for den nye Shelby GT500 kendes endnu ikke, men det gør heller ikke så meget. Meldingen er nemlig indtil videre, at modellen ikke kommer til Europa.

