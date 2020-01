Holder din bil parkeret her? Så er risikoen for indbrud størst

Holder din bil parkeret på Nyropsgade, Vester Søgade eller Nørre Voldgade i København, kan det godt være, du skal overveje, hvilke værdigenstande du efterlader i bilen.

I 2019 var de tre gader de københavnske gader med flest antal indbrud og tyverier i parkerede biler.

I fjor blev der begået 3177 indbrud og tyverier fra biler i København, hvilket er en stigning på godt 10 procent i forhold til 2018 og det højeste antal siden 2015.

Det viser tal fra Københavns Politi, som Gjensidige Forsikring har fået udleveret. Det oplyser forsikringsselskabet i en pressemeddelelse.

Det går tyvene efter

Du kan gøre meget for at forhindre indbrud i din bil ved ikke at efterlade værdigenstande i bilen, men det er ikke alt, du kan sikre dig imod, for tyvene går især efter kostbart inventar som rat, midterkonsoller og GPS-udstyr.

- Hvis du parkerer i længere tid, så gør det så vidt muligt i nærheden af beboelse og gadebelysning, og hvis du har synlige værdier i bilen, du kan fjerne, så læg dem i bagagerummet, hvor tyvene ikke kan se dem, siger Henrik Sagild fra Gjensidige Forsikring.

Forsikringsselskabet råder til, at man husker at lukke alle vinduer helt til, sørger for at have tyverialarm installeret i sin bil og så vidt muligt undlader at parkere på øde områder uden beboelse.

Du kan se de 10 mest udsatte gader i København, når det gælder indbrud i biler, herunder.

Flest indbrud Københavnske gader med fleste anmeldte indbrud i 2019 Nyropsgade: 226 Vester Søgade: 100 Nørre Voldgade: 82 Blegdamsvej: 68 Ved Glyptoteket: 68 Skt. Peders Stræde: 52 Dyrkøb: 51 Juliane Maries Vej: 42 Herholdtsgade: 39 Tietgensgade: 38 Kilde: Rigspolitiet

