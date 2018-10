Hov, hvordan endte den der? Bizar ulykke skaber undren

Mange faktorer skal gå op i en højere enhed, før man får en bilulykke, som den der søndag aften fandt sted på en landevej i Arizona, USA.

Her blev brandmændene, der rykkede ud til ulykkesstedet, mødt af et syn, de selv beskriver som ’taget direkte ud af Hollywood’.

Midt på landevejen stod en rød Honda CR-V med en hvid Mazda B-serie pickup ovenpå sig - begge biler hårdt medtaget af det bizarre sammenstød, der havde fundet sted. Også en tredje bil var at finde på ulykkesstedet.

De efterfølgende afhøringer afslørede, hvordan ulykken var sket.

En lastbil var angiveligt kommet lidt for tæt på den hvide pickup, hvilket sendte bilen over i den modsatte vejbane. Her kolliderede den med en modkørende bil på en måde, der fik den til at gøre et ’flip through the air’ (vende rundt i luften, red.) og lande på toppen af den røde sedan.

Foto: Prescott Fire Department

Ingen kom til skade

Kønt ser det ikke ud på billederne, som Yavapai County Sheriff har delt på Facebook, men utroligt nok blev der hverken brug for ligpose eller ambulance.

Hos bilmediet The Drive spekulerer man i, hvordan de to personer i den røde sedan kunne slippe helskindet fra ulykken.

Vægten af den hvide pickup burde umiddelbart have mast bilen i en grad, så taget var sunket sammen. Men som mediet bemærker, bliver overdelen i mange moderne biler holdt oppe af kraftige bærestolper - dem, der nogle gange kan gøre det svært at se ud ad sideruden.

En stærk konstruktion kan altså have været en medvirkende årsag til, at de ombordværende personer ikke kom noget til. Samtidig havde de sikkerhedsseler på, hvilket Yavapai County Sheriff lægger vægt på.

En tredje forklaring kan være, at det er dækket på forruden, der afskærmer pickuppen fra at mose den røde sedan med sin samlede vægt.

