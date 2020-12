Hundelufter chikanerede fotovogn: Så tog den et billede af ham

En hundelufter kom mandag aften forbi en af politiets fotovogne ved Greve Centervej, men i stedet for at fortsætte forbi fotovognen, chikanerede manden i stedet den automatiske hastighedskontrol.

Det skriver Midt- og Vestsjælland Politi i døgnrapporten.

- Manden stillede sig ind foran bilens måleudstyr, så den ikke kunne tage fotos af de forbipasserende biler, der kørte for stærkt, skriver politiet i døgnrapporten.

På et tidspunkt blitzede kameraet på fotovognen, hvilket fik manden til at fare op, men han blev dog stående foran måleudstyret. En patrulje blev sendt til stedet, men da var manden med hunden gået fra stedet.

Patruljen fandt dog manden, en 55-årig mand fra Greve, længere nede ad Greve Centervej og kontaktede ham.

Han blev sigtet for at lægge hindringer i vejen for at politiet kunne udføre deres arbejde. Han blev afhørt til sagen, som han nægtede.

Politiet oplyser, at de har et foto af manden, som blev taget af fotovognen, og at fotoet skal bruges som dokumentation i sagen, hvorfor den 55-årige kan forvente at høre mere fra politiet i sagen.

