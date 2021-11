Hundredvis af lynladere åbner ved dagligvarebutikker

Ladeudbyderen Clever og dagligvarekæden Føtex vil i samarbejde i løbet af 2022 etablere næsten 300 nye ladere til elbiler og plug-in hybrider ved 89 forskellige Føtex-butikker landet over.

Det nye netværk af lynladere bliver landets største i forhold til antallet af udtag. Med de nye lynladere vil samarbejdspartnerne gøre det muligt at oplade elbilen, mens man handler ind.

- Vi udnytter den helt store fordel ved elbilen, nemlig at man kan lade der, hvor man er - også mens man handler, siger Casper Kirketerp-Møller, Clevers direktør, i en pressemeddelelse.

Ikke vente længe

De nye lynladepunkter bliver installeret løbende, og de fleste forventes at stå klar inden udgangen af 2022, såfremt tilladelser og tilslutning af strøm falder på plads, oplyser Clever.

Da de nye lynladere bliver etableret ved dagligvarebutikker, vil de ligge på pladser med tidsbegrænset parkering. Dermed håber parterne, at kunderne ikke skal vente længe på en ledig lynlader.

Antallet af elbiler registreret i Danmark er mere end femdoblet over de seneste tre år og udgør ca. 52.000 i hele landet, og bestanden af plug-in hybrider udgør ca. 62.000 ifølge Transportministeriets seneste optælling for udvikling i ladeinfrastruktur og bestand af el- og plug-in-hybridbiler.

I samme periode er antallet af ladepunkter 'kun' steget til ca. 4600 punkter, hvilket betyder, at det samlede antal af ladepunkter per elbil er faldet fra ca. ét ladepunkt per fire elbiler i 2018 til ét ladepunkt per 11 elbiler i 2021. Dog er bilernes rækkevidde blevet længere.