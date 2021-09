Hundredvis får klip for dette hver uge

Selvom det både er farligt og ulovligt at benytte håndholdt mobil bag rattet af en bil, er der stadig mange danskere, som bliver snuppet med mobilen i hånden i trafikken.

I årets første seks måneder har politiet uddelt 14.028 klip i kørekort for brug af håndholdt mobiltelefon bag rattet, viser nye tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter. Det svarer til cirka 540 klip om ugen eller cirka 77 klip hver dag.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

- Alt for mange trafikanter har svært ved at lade deres mobil være, selv om de ved, at det er både ulovligt og risikabelt. Og de her tal viser med al tydelighed, at vi stadig har en stor udfordring. Derfor skal vi alle blive ved med at minde hinanden om, at man skal holde hænderne på rattet og øjnene på trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Værst hos de yngste

En ny undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension står bag, viser, at det især er blandt de yngre bilister, at der er problemer med at lade telefonen ligge under kørsel.

Knap hver ottende bilist svarer, at vedkommende 'meget ofte', 'ofte' eller 'en gang imellem' bruger håndholdt mobil bag rattet.

I aldersgruppen mellem 17-34 år er det imidlertid flere end hver fjerde, der svarer, at de bruger håndholdt mobil under kørsel.

Desuden viser undersøgelsen, at aldersgruppen har været involveret i en trafikulykke som bilist over dobbelt så ofte som alle bilister generelt.

Når man spørger de unge bilister, hvad de lavede, da trafikulykken skete, svarer 28 procent, at de benyttede håndholdt mobil.