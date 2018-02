Hurtig svensk herregårdsvogn: Volvo løfter sløret for ny Audi-dræber

Nordisk design, høj sikkerhed og rigeligt med plads til byg-selv-møbler i bagagerummet. Volvo har en lang tradition for praktiske og sikre stationscars, og det svenske bilmærke viderefører nu arven med anden generation af V60.

Den lægger sig ligesom forgængeren midt mellem den lille V50 og den store V90, men ligner nu mere end nogensinde før en skrumpet udgave af sidstnævnte. Hvilket den i bund og grund også er.

Den nye Volvo V60 er bygget på samme skalerbare platform som sin storebror og har også fået en stor del af sine sikkerhedssystemer og teknologi herfra.

Kabinen viderefører designet fra V90 med lodret touchskærm, mulighed for paneler i lyst træ og stort musikanlæg fra Bowers & Wilkins. Foto: Volvo

Elektrisk power

Til gengæld adskiller den nye V60 sig markant fra V90 ved for første gang at kunne fås med to forskellige pluginhybrid-motorer. Her kombineres den traditionelle forbrændingsmotor med en elmotor, der skal lades op i stikkontakten, og det giver henholdsvis 340 hestekræfter i den nye T6-variant og 390 hestekræfter i T8.

Den nye V60 får dermed større overarme end forgængeren, der i sin mest kraftfulde og Polestar-tunede variant præsterede 362 hestekræfter.

Firehjulstræk følger også med de mest kraftfulde motorer, og ifølge Tim Urquhart, der er analytiker med fokus på bilbranchen i analyseinstituttet IHS Markit, har Volvo med stor sandsynlighed indstillet GPS'en i V60 på konkurrenten i Ingolstadt.

Volvo V60 lanceres med en nødbremse, der som den første i verden kan bremse, hvis der er udsigt til en frontalkollision. Foto: Volvo

- De har Audi i sigte, siger han til Automotive News.

Audi har både tradition for og stor succes med at lave kraftfulde, mellemstore stationcars. Her hedder de S4 og RS4 Avant og producerer henholdsvis 354 og 450 hestekræfter.

Andre direkte konkurrenter er Mercedes-Benz C43, der har 367 hestekræfter, og BMW 340i Touring med 326. Ingen af disse har dog hybridteknologi.

Ny Volvo for en halv million

Herregårdsvognen vil også kunne fås med traditionelle benzin- og dieselmotorer, men ifølge Automotive News forventer Volvo, at hver fjerde V60 bliver solgt med hybridteknologi.

Herhjemme er Volvo V60 lanceret i to udstyrsvarianter, Momentum og Inscription. Priserne begynder ved 508.000 kroner for den billigste variant med Momentum-udstyr og en D4-dieselmotor med 190 hestekræfter.

