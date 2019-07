Hurtigere end en F1-bil: Vild elbil smadrer 20 år gammel rekord

Der er kommet fart på elbilerne, og Volkswagens elektriske racer ID.R er ingen undtagelse - raceren slår rekord på rekord.

Sidste år satte elbilen ny rekord på Pikes Peak International Hillclimb i Colorado, og tidligere i år satte den ny omgangsrekord for elbiler på Nürburgring Nordschleife-banen.

I denne weekend har ID.R kørt endnu en rekord hjem ved at klare hillclimb-banen på Goodwood Festival of Speed i tiden 39,90 sekunder.

Dermed slog ID.R den hidtidige rekord på 41,60 sekunder, der blev sat af Nick Heidfeld for 20 år siden i en McLaren Formel 1-racer.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

ID.R gennemkørte den 1,87 km lange Goodwood-bane med en gennemsnitshastighed på 163,15 km/t. Bag rattet sad den dobbelte Le Mans-vinder Romain Dumas.

- Goodwood Festival of Speed Hillclimb er et af de mest ikoniske hillclimb-løb i verden. Banen er smal og svær at mestre, og der er ingen plads til at begå fejl. Dumas og hele Volkswagens team leverede en fejlfri præstation og kunne sætte ny rekord, siger Sven Smeets, direktør for Volkswagen Motorsport, i pressemeddelelsen.

Store forandringer

ID.R vejer inklusiv fører 1.100 kg og drives af en elmotor, der yder 500 kW og 650 Nm. De mange elektriske kræfter er nok til, at ID.R kan sprinte fra 0-100 km/t på kun 2,25 sekunder og nå en topfart på 270 km/t.

Hos Volkswagen ser de rekorden som et udtryk for, hvilken udvikling elbiler gennemgår i disse år.

- Bilverdenen og motorsport gennemgår store forandringer i disse år. Elbiler bliver stærkere og stærkere, og det er fantastisk at se dem kører lige op med racerbiler, der kører med forbrændingsmotorer. I 2018 kørte vi også med ID.R på Goodwood, hvor den satte en tid på 43,86 sekunder, men i år var bilen 3 sekunder hurtigere. Det fortæller noget om vores udvikling af bilen, siger Sven Sweets.

