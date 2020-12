Husker du bilkort? Nu kan du blive ejer af en af spillets mest legendariske biler

'Så siger jeg 16 cylindre'.

De findes endnu, de gode bilkort, men storhedstiden er formentlig forbi. En af de mest berømte biler fra Vini Spil-bilkortene var den karakteristiske Cizeta V16T, der blandt andet havde den store trumf, at motorens 16 cylindre var flere, end mange andre modeller kunne mønstre, hvorfor man var sikker på at få et stik på at melde netop det.

Nu kan du faktisk blive ejer af et helt ægte eksemplar af den specielle Cizeta V16T, der oprindeligt - og i bilkortversionen - hed Cizeta Moroder V16T. Navnet blev dog blot til Cizeta V16T, da modellen gik i produktion.

Sådan så Cizeta V16T-modellen ud som bilkort, hvor den også bar det oprindelige 'Moroder'-navn. Foto: Birgit Friis

I alt blev kun ni eksemplarer af modellen bygget, og dette eksemplar har endnu ikke rundet 1000 km og blev som ny leveret til den royale familie i Brunei.

Det er auktionshuset RM Sotheby's, som har æren af at kunne tilbyde den Lamborghini-lignende superbil på auktion.

At designet ligner det, man så på datidens Lamborghinier, er heller ikke helt tilfældigt, da Marcelo Gandini, som designede Cizeta'en, tidligere havde stået bag stregerne på Lamborghini-modeller som Miura og Countach.

Der er kun bygget ni: Kan blive din

Blå kabine i en blå bil var opskriften i Brunei-bilen. Foto: RM Sotheby's

Den store 16-cylindrede motor var Cizeta'ens mest unikke karaktertræk. Foto: RM Sotheby's

Den royale familie i Brunei købte tre eksemplarer af i alt ni byggede Cizeta V16T. Foto: RM Sotheby's

Blev en del af berømt bilsamling

Efter Brunei blev en selvstændig nation i 1983, brugte sultanen af Brunei og hans familie en stor del af deres enorme olierigdom på at opbygge verdens største private samling af biler. På et tidspunkt var samlingen på over 2000 biler, og ifølge RM Sotheby's var familien egenhændigt årsag til, at flere luksusbilproducenter kunne overleve op gennem 1990'erne.

Cizeta var ikke en undtagelse, for Brunei-familien købte tre ud af de i alt ni eksemplarer af Cizeta V16T-modellen - dette blå eksemplar og to sorte.

Faktisk havde den royale familie så mange biler, at de 983 km, som denne Cizeta har kørt, næsten alle sammen er blevet kørt i forbindelse med testkørsel af bilen af fabrikken selv - og dermed ikke af medlemmer af familien.

Et af de træk, der var med til at gøre Cizeta V16T berømt og berygtet, er dens enorme 16-cylindrede 6,0-liters motor, som er monteret lige bag cockpittet, hvorfor bilen ifølge tidligere ejere er en oplevelse at køre.

Dette eksemplar skal sælges på auktion 22. januar, når RM Sotheby's afholder auktion i Arizona.

RM Sotheby's oplyser ikke nogen forventet hammerslagspris på Cizeta'en, og hvis du har brug for at spørge, har du formentlig ikke råd. Du kan også bare nøjes med at købe et sæt bilkort.

