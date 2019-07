Hvad er nu det? BMW har proppet 720 elektriske heste i direktørvogn

BMW har siden midten af 80'erne forfinet sin evne til at skabe biler, der måske nok ligner enhver anden på p-pladsen ved landets pensionskasser, men hører langt mere hjemme på racerbanen.

Klimaforandringerne og de stadigt skrappere forureningskrav fra EU har imidlertid fået et spørgsmål til at hænge ubesvaret i luften: For er der en fremtid for den hurtige direktørkaret?

Svaret kan meget vel ligge under motorhjelmen på den anonyme testbil, BMW netop har fremvist de første billeder af. Bilen, der blot er døbt 'Power BEV' eller 'Kraftfuldt Elektrisk Køretøj', ligner ved første øjekast en helt almindelig BMW 5-serie. Men i stedet for en benzinmotor har BMW udstyret bilen med elmotorer, der tilsammen yder intet mindre end 720 hestekræfter.

Eller næsten 100 hk mere end den særdeles potente M5 Competition, BMW bygger i dag.

Hurtig til 100 km/t

De mange kræfter er ifølge BMW et resultat af, at man har proppet ikke én, men tre elmotorer i bilen - en på forreste aksel og to på den bagerste, der arbejder uafhængigt af hinanden.

BMW lover, at den konstellation gør testbilen i stand til levere dynamiske køreegenskaber og nå fra 0 til 100 km/t. på 'under tre sekunder'.

- Som kørere forventer det af en BMW, er den ikke bare designet til at være hurtig i en lige linje, men også til at give køreren et smil på læben gennem svingene, skriver producenten i en pressemeddelelsen.

Foto: BMW

Elmotor klar næste år

Historien melder til gengæld ikke noget om, hvor mange kilometer testbilen når at køre, før de kraftfulde elmotorer har drænet batteriet for kræfter. Og det gør da heller ikke så meget, for bilen er indtil videre kun en fremtidsvision.

Helt uden et ben i virkeligheden er bilen dog ikke. Den elmotor, som Power BEV har tre af, er nemlig så tæt på at være produktionsklar, at den vil debutere i BMW's iX3 elbil, der kommer næste år. Her må føreren dog indtil videre klare sig med en motor.

Samtidig med præsentationen af den hurtiggående testbil, opjusterede BMW sit elektriske mål. Hvor producenten før gik efter at have 25 biler klar i 2025, der helt eller delvist drives frem af strøm, vil man nu have bilerne klar allerede i 2023.

I alt 12 af modellerne skal være fuldt elektriske biler.

