Hvad pønser Bugatti på?

Noget tyder på, at Buggati har et ret heftigt projekt på vej

Bilproducenten Bugatti har noget interessant under opsejling.

På sociale medier har Bugatti flere gange teaset for en ny bil, som bliver afsløret 28. oktober.

Først lagde Bugatti et billede af bilens X-formede baglygter ud, og senere et billede med teksten '0,67' og 'What if...?'.

Men hvad er det, Bugatti snart er klar til at offentliggøre?

Det spekulerer flere bilmedier i. Hos AutoExpress gætter de på, at Bugatti vil lancere en ny racerbil, der skal deltage i den nye Le Mans-hyperbilsklasse, som skal erstatte den nuværende LM-klasse i langdistanceløb som eksempelvis Le Mans.

Mediet spekulerer i, at bilen kan være en modificeret udgave af gadebilen Divo, som skal deltage i 2021-sæsonen af World Endurance Championship.

Nu genopliver de ikonisk navn

Heftig effekt?

Et bud er altså, at der er tale om en Le Mans-racer, men hos Autocar tror de, at der er tale om noget helt andet.

De gætter på, at der kunne være tale om en kommende elbil fra Bugatti, og at tallet '0,67' refererer til den kommende models vægt-/effekt-forhold målt i kW pr. kg. Mediet oplyser som eksempel, at en bil med en vægt på 2000 kg vil skulle bruge 1340 kW, svarende til lige under 1800 hk.

Hvad det faktisk er, Bugatti pønser på, må vi vente til 28. oktober med at finde ud af, for her afslører bilproducenten det nye projekt.

