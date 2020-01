Hvad sker der her? Toyota afslører vild Yaris med 261 hk

Er du fan af motorsportsgrenen rally, så vil du måske kunne få våde drømme om den bil, Toyota netop har præsenteret.

Japanerne har løftet sløret for, hvordan deres kommende lommeraket kommer til at se ud.

Navnet på den rally-inspirerede minibil bliver 'Toyota GR Yaris', hvor 'GR' er en henvisning til Toyotas racerafdeling 'Gazoo Racing'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

GR Yaris har brede skærmkasser i bag og kun tre døre. Foto: Toyota

Hidsigprop

For år tilbage svor Toyota, at det skulle være slut med at bygge kedelige biler, og uden at have kørt denne GR Yaris så ser bilen ud fra specifikationerne at dømme ikke kedelig ud.

Nok har motoren kun tre cylindre, men den er på 1,6 liter og med turbo, så antallet af hestekræfter lander på hele 261. Kombinér det med, at bilen kun vejer 1280 kg, har permanent firehjulstræk og er under fire meter lang, og så vi har at gøre med en regulær lommeraket, bygget overvejende i kulfiber og aluminium.

GR Yaris kan accelerere fra 0-100 km/t på 'under' 5,5 sekunder, og topfarten er elektronisk begrænset til 230 km/t.

Firehjulstrækket kan sende kræfterne til både for- og baghjulene.

Artiklen fortsætter under billedet ...

GR Yaris får en seks-trins manuel gearkasse. Foto: Toyota

Rødder i rally

Det permanente firehjulstræk og den kompakte størrelse giver et hint om, at denne Yaris' ophav ikke deles med den almindelige minibil, man kender fra gaden.

GR Yaris har rødder i rally, hvor Toyota har haft succes i World Rally Championship (WRC).

- Den nye GR Yaris er en ren performancebil, der er født af Toyotas titelvindende erfaring i World Rally Championship, skriver Toyota i pressemeddelelsen.

- Udover at fungere som den officielle homologationsmodel for udvikling af den næste Yaris WRC-bil, har den også alle de attributter, der kræves for ejere, der ønsker at konkurrere med succes i lokale rallykonkurrencer, lyder det videre fra bilgiganten.

GR Yaris er planlagt til at blive lanceret i anden halvdel af 2020.