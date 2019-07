Hver fjerde dansker kender en spritbilist: - Det er helt uacceptabelt

For mange tager bilen, selv om de har drukket for meget alkohol. Derfor gennemfører Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne en landsdækkende spritkampagne i juli. Samtidig gennemfører politiet spritkontrol i hele landet.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at spritulykker på de danske veje sidste år kostede 32 personer livet og skadede 364 mennesker.

Se også: Danmarks værste bilist? Kørte galt to gange på samme dag

I en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden blandt 1.202 danskere, siger 24 procent af de adspurgte, at de kender en, som de tror eller ved jævnligt kører spritkørsel.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Spritkørsel Ny undersøgelse om spritkørsel

24 procent kender en, som de tror kører spritkørsel: Kender du nogen i din omgangskreds, som du tror/ved jævnligt kører spritkørsel? (Flere svar): - Ja, en i mit lokalområde/boligområde: 8 procent - Ja, en fra min familie: 7 procent -Ja, en ven: 5 procent - Ja, en anden: 4 procent - Ja, en kollega: 4 procent - Nej: 76 procent Kilde: Undersøgelse blandt 1.202 personer. Gennemført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, juni 2019

Brug for hjælp

Har man et alkoholmisbrug, har man brug for hjælp til at komme ud af deres misbrug, mener Alkohol & Samfund og Rådet for Sikker Trafik.

- Nogle politikredse og kommuner har gode erfaringer med at opsøge folk, som man mistænker for at køre spritkørsel, for at få dem i behandling og dermed sikre, at de ikke bliver ved med at køre påvirkede i trafikken til fare for dem selv og andre. Det viser med al tydelighed, at det nytter at blande sig og gribe ind, og det er noget, som vi alle kan lade os inspirere af, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.

Den svære snak

Hos Alkolinjen, som bliver drevet af Alkohol & Samfund i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, får de mange opkald fra folk, der vil hjælpe en person ud af et alkoholmisbrug.

- Generelt er vi berøringsangst overfor at gribe ind, hvis vi oplever, at nogle tæt på os drikker for meget. Men der er en enighed om, at spritkørsel er helt uacceptabelt, siger Bjarne Stenger Elholm, leder af Alkolinjen, i pressemeddelelsen.

Se også: Nåede at køre ti minutter i spritny McLaren: Så tog politiet bilen

- Derfor oplever vi også, at pårørende ringer ind og egentlig har været bekymrede for en af deres nærmestes alkoholvaner i noget tid, men at de først for alvor griber ind, når han eller hun sætter sig bag rattet i påvirket tilstand, siger han.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Gode råd Sådan opdager du om et familiemedlem, ven eller kollega har et alkoholproblem, og sådan taler du med personen om hans eller hendes alkoholvaner. Står du overfor en person, der er påvirket og er på vej ud til sin bil, så gør følgende: - Begynd med stille og roligt at sige, at du er bekymret for, at han eller hun vil køre. - Fortæl, at du oplever, at han eller hun har drukket for meget til at køre. - Tilbyd et alternativ - for eksempel, at du selv kører ham/hende hjem, eller at du ringer efter en taxa. - Hvis han eller hun insisterer på at køre, kan det være nødvendigt at tage nøglerne eller fortælle, at du bliver nødt til at ringe til politiet, hvis han eller hun kører. - Få gratis anonym rådgivning om alkoholproblemer hos Alkolinjen. Kilde: Rådet for Sikker Trafik og Alkohol & Samfund

På Alkohol & Samfunds hjemmeside kan man se tegnene på, om en pårørende, ven eller kollega har et for problematisk alkoholforbrug, ligesom man kan teste sine alkoholvaner.