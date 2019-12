Hver sjette ung har kørt bil selvom de måske var fulde

Knap hver sjette ung har sat sig bag rattet og kørt bil inden for det seneste år, selvom de måske havde drukket for meget.

I hvert fald svarer 16 procent af de 17 til 35-årige i en undersøgelse, at de inden for det seneste år kørt bil, selvom de måske har drukket for meget.

Det er Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden, der står bag undersøgelsen.

Samtidig svarer ni procent blandt den unge gruppe, at de mener, at det er acceptabelt eller meget acceptabelt at køre spirituskørsel, skriver DR Nyheder.

Rådet for Sikker Trafik er bekymret over undersøgelsen.

- Det er et alvorligt og bekymrende tal, som viser, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om, at man ikke skal køre spritkørsel og farerne ved at gøre det, siger Liv Knoblauch Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Mere risikovillige

I undersøgelsen er 3515 bilister blevet spurgt. Blandt alle i undersøgelsen er det otte procent, der svarer, at de har kørt bil inden for det seneste år, selv om de måske havde drukket mere end tilladt.

Dermed er der altså en væsentlig højere andel af de unge, som muligvis har kørt spirituskørsel. Liv Knoblauch Kofoed-Jensen tror, at det måske skyldes, at de unge er mere risikovillige.

- Jeg tror, at det hænger sammen med, at de unge i højere grad end de ældre bilister er risikovillige og impulsive og derfor ikke tænker så meget over konsekvenserne ved at køre spirituskørsel, men mere tænker på, at de gerne vil hurtigt hjem sent om natten, når de har fået mange øl og er blevet trætte, siger hun.

Hun opfordrer til, at man skal blande sig, hvis man ser nogen, som finder bilnøglerne frem, når de har drukket for meget.

Desuden peger hun på, at man inden den festlige aften tænker det igennem, så man ikke ender i en situation, hvor man kører spirituskørsel.

Det er forbudt at køre bil, hvis man har en alkoholpromille på over 0,5.