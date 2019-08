Hver tiende bilist har gjort dette: - Det er helt utilgiveligt

Sidder håret lige, som det skal? Rammer lyset dit ansigt perfekt ind gennem forruden? Eller kan du bare ikke lade være med at snappe en selfie?

En ny undersøgelse afslører, af hver tiende dansker har taget en selfie eller et andet billede med deres mobiltelefonen, selv om de kører bil.

Det viser en undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring i maj 2019. Det oplyser Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser desuden, at blandt de 30-39-årige har hver femte taget en selfie eller et andet billede, mens de kørte en bil. Blandt de 18 til 29-årige er tallet én ud af otte. Og det er ikke i orden, mener Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

- I trafikken skal opmærksomheden kun rettes ét sted hen, og det er mod vejen. Det er helt utilgiveligt, at så mange voksne danskere roder med telefonen, når de burde have blikket på trafikken, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring, i pressemeddelelsen.

Ikke kun de unge

Det er velkendt, at især unge mennesker er storforbrugere af mobil, sociale medier og også flittigt tager selfies, men det er ikke den aldersgruppe, som oftest tager billeder bag et rat.

Selvom undersøgelsen viser, at det er hver tiende bilist, som gør det, så er det imidlertid kun 13 procent af de 18 til 29-årige, mod 19 procent af de 30 til 30-årige og 14 procent af de 40 til 49-årige, som tager selfies under kørsel.

- En af de hyppigste årsager til skader i trafikken er uopmærksomhed, og i den sammenhæng er en af de helt store syndere selvfølgelig mobiltelefonen. Uanset om man lige skal tjekke en sms, sende et billede eller noget helt tredje, er det helt uacceptabelt, at man fjerner sin opmærksomhed fra trafikken. Det bringer ikke blot en selv, men også andre i fare, siger Henrik Sagild.

I én ud af tre trafikulykker er uopmærksomhed ifølge Rådet for Sikker Trafik en afgørende faktor.

Udover risikoen, man udsætter sig selv og andre for ved at kigge på telefonen under kørsel, koster det også 1500 kr. i bøde.

