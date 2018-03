Hver tredje dansker: Helt okay at svindle med denne forsikring

29 procent af danskerne mener, det er okay at forældre står som ejere af deres børns biler

Service, syn og sommerdæk. Det har alle dage været forbundet med store udgifter at være den stolte ejer af et sæt nummerplader med fire hjul, men særligt en befolkningsgruppe er særligt hårdt ramt: De unge.

Det skyldes primært, at de har skadesstatistikken imod sig og derfor skal betale en høj pris for at få lov til at forsikre deres bil.

En kendsgerning, som får 3 ud af 10 danskere til at mene, at det er okay at hjælpe poderne med at gøre forsikringspræmien mere overkommelig. Det viser en ny meningsmåling, som analyseinstituttet YouGov har lavet for sammenligningstjenesten Samlino.dk.

I målingen, der er baseret på svar fra 1016 adspurgte, svarer 29 procent, det er 'i orden', at forældre snyder, for at børnene kan spare penge på bilforsikringen. Halvdelen er direkte imod ideen, mens de resterende 21 procent er uafklarede i forhold til, om de synes, finten er okay.

Konsekvenser for både børn og forældre

Helt konkret registrerer forældrene bilen i deres navn, så det ser ud som om en ældre og mere erfaren billist kører rundt i den. Det får præmien til at falde, men også konsekvenserne til at stige gevaldigt, hvis den reelle ejer af køretøjet - eller 'børnebilerne', som de kaldes i forsikringsbranchen - opdages eller bliver involveret i en ulykke.

Derfor undrer det Brian Wahl Olsen, der er skadesdirektør i Alm. Brand, at så mange synes, det er okay.

- Det er helt vildt mange, når man tænker på to ting: For det første er det kriminelt og kan give bøde og i helt slemme tilfælde fængsel. Og for det andet dækker vi kun pro rata. Det vil sige, at du for eksempel kun kan få 50.000 kroner i erstatning, hvis du har en bil til 100.000 kroner. I mange tilfælde siger vi også farvel og tak og opsiger forsikringen, hvis vi opdager det. Og så kan det blive svært for både forældre og børn at få en ny forsikring, siger han og tilføjer:

- Vi opdager det ofte. Faktisk har vi mange sager hver eneste måned.

Det betyder dog ikke, at børnene aldrig må sidde bag rattet i mors eller fars bil. Det er oftest okay med forsikringsselskabet, at man en gang imellem låner bilen ud til sine børn, men har børnene brug for at låne den mere end det, bør de som minimum stå som brugere af bilen.

- Mange selskaber inklusive os selv har også tilbud til unge, der bor hjemme og ikke er faste brugere af bilen. Med sådan en forsikring kan barnet også få noget anciennitet uden at skulle betale den fulde pris for en bilforsikring, siger Brian Wahl Olsen.

Køb en billig bil

Skadesdirektøren forstår godt, at en kaskoforsikring på op til 20.000 kroner kan få mange til at kigge efter alternative løsninger, men i hans øjne bør man i så fald kigge på typen af bil.

Han mener også, det er en misforståelse, at det er billigere at lade far og mor forsikre bilen end at have sin egen forsikring.

- Hvis du har et arbejde og kører langt for at nå hen til det, så køb en bil til 20-30.000 kroner og få en ansvarsforsikring. Hvis der så sker noget, så mister du maksimalt 20.-30.000 kroner. Det er noget lettere sluppet, end hvis du kører galt i en bil til 100.000 og kun får det halve eller mindre i erstatning, siger Brian Wahl Olsen.

Han har også et godt råd til nye, unge bilkøbere:

- Lad være med at starte med en bil til 200.000 kroner, som du ikke har råd til at forsikre. Køb en billig bil og kør skadesfri i tre år, og så ser det hele meget mere overkommeligt ud.

