Hver tredje gør det: - Det er bekymrende

For mange cyklister bruger håndholdt mobil, når de bevæger sig rundt på den tohjulede.

Det viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension. Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen foretaget blandt 836 cyklister mellem 18 og 65 år svarer hver tredje cyklist, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem har den ene hånd på mobilen for f.eks. at læse og skrive beskeder, finde musik, tale håndholdt eller spille spil, mens de cykler.

Ikke overraskende er problemet størst blandt de 18-35-årige, hvor 54 procent erkender, at de bruger mobilen meget ofte, ofte eller en gang imellem, når de træder i pedalerne. I denne aldersgruppe er der ovenikøbet også 17 procent som svarer, at de spiller spil på deres mobil, mens de cykler.

- Det er bekymrende at se, hvor mange der siger, at de bruger mobilen håndholdt, når de kører på cykel. Ud over at det er forbudt, så er det også risikabelt, da det kan betyde, at man overser en anden trafikant eller for eksempel en kantsten, vælter og kommer alvorligt til skade. Så rådet herfra er læg mobilen i lommen og kør cykel, når du kører cykel, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.

Store konsekvenser

Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension har allerede gang i en kampagne mod uopmærksomhed i trafikken, men for at minde cyklisterne om, at de også bør have fokus på trafikken i stedet for mobilen, lancerer Rådet for Sikker Trafik nu en særlig kampagnefilm til cyklisterne med titlen 'Læg mobilen - så er du røvlægger'.

I den forgange uge offentliggjorde Vejdirektoratet de foreløbige ulykkestal for 2019, og de viser, at 916 cyklister sidste år kom til skade eller blev dræbt i trafikken. Men da det langt fra er alle tilskadekomne cyklister, der registreres af politiet, er tallet i virkeligheden langt højere. De seneste år har skadestuerne registreret ca. 15.500 tilskadekomne cyklister årligt.

- Et fald på cyklen kan have store personlige og økonomiske omkostninger for den enkelte, og derfor er det vigtigt, at vi får flere til at flytte fokus væk fra mobilen og i stedet koncentrerer sig om trafikken. Falder man på sin cykel, så risikerer man brækkede lemmer, ødelagte tænder eller en hovedskade, siger Nanna Dalsgaard Wilkens, chefkonsulent i Forsikring & Pension.

